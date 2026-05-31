به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین همایش «حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله رئیسی» صبح امروز به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل فرهنگستان علوم برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، از خانواده‌های معظم شهدا و حاضران در مراسم قدردانی کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در این نشست، با بیان اینکه هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی، زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا و معرفی ابعاد شخصیتی آنان به جامعه است، اظهار کرد: شاید آنچه ما انجام می‌دهیم در برابر عظمت مقام شهدا ناچیز باشد، اما همین تلاش برای معرفی شهدا و تبیین ویژگی‌های آنان، اقدامی ارزشمند و ضروری است.

خسروپناه در ادامه به یکی از ویژگی‌های برجسته شهید آیت‌الله رئیسی اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی، همانند دیگر شهدای پرواز خدمت از جمله شهید امیرعبداللهیان، اهل سکوت و سکون بود؛ البته منظور از سکوت، سکوت عرفانی است؛ سکوتی که کنایه از آرامش و طمأنینه درونی دارد و حاصل سال‌ها سلوک معنوی و تهذیب نفس است.

وی تأکید کرد: سکوت اهل نقصان، سکوتی ناشی از غفلت و ناآگاهی است، اما سکوت اهل کمال معنایی بلند و عمیق در عرفان اسلامی دارد. این سکوت، نشانه رسیدن انسان به مرتبه‌ای از آرامش و معرفت است که در آن، هیاهوی ظاهری جای خود را به حضور و درک حقیقت می‌دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین این مفهوم به اشعاری از مولانا جلال‌الدین بلخی اشاره کرد و گفت: مولانا سکوت و خاموشی را از آداب اهل سلوک می‌داند و بر این باور است که حقیقت را باید در سکوت و آرامش جست‌وجو کرد، نه در غوغا و هیاهوی ظاهری. از نگاه عرفا، سکوت و سکون جلوه‌ای از اتصال به حقیقت مطلق و درک عمیق‌تر هستی است.

وی افزود: سکوت و سکون تنها یک فضیلت فردی یا اخلاقی نیست، بلکه منشأیی هستی‌شناختی دارد و آثار آن را می‌توان در عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر ایرانی مشاهده کرد. در خوشنویسی، موسیقی و معماری ایرانی نیز نوعی سکوت و آرامش معناگرا حضور دارد که ریشه در همین نگاه عرفانی دارد.

خسروپناه با اشاره به جایگاه سکوت و آرامش در هنر ایرانی تصریح کرد: خوشنویس در فرآیند خلق اثر، به مرحله‌ای از سکوت می‌رسد. در موسیقی ایرانی نیز سکوت بخشی از ساختار و معناست و در معماری ایرانی ـ اسلامی نیز می‌توان جلوه‌های این سکوت عرفانی را مشاهده کرد. این موضوع نشان می‌دهد که سکوت و سکون در سنت فکری و فرهنگی ما، مفهومی عمیق و بنیادین است.

