مساجد سراسر کشور میزبان جشن لبخند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد بینالمللی غدیر همزمان با دهه امامت و ولایت، از عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم و یومالله مباهله، پویش سراسری «جشن لبخند» را با هدف ترویج فرهنگ غدیر و آشنایی نسل کودک و نوجوان با معارف اهلبیت علیهمالسلام در مساجد سراسر کشور برگزار میکند.
این پویش در ششمین روز از دهه امامت و ولایت و همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت امام هادی علیهالسلام، با حضور کودکان و نوجوانان محلات در مساجد برگزار خواهد شد و تلاش دارد فضایی شاد، معنوی و آموزنده را برای مخاطبان خود فراهم آورد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در این مراسم برنامههای متنوع فرهنگی و تربیتی از جمله قرائت زیارت جامعه کبیره، مسابقات فرهنگی، نقاشی و خوشنویسی، مولودیخوانی به مناسبت میلاد امام هادی علیهالسلام، پخش نماهنگ «حکمتهای نهجالبلاغه» و اهدای جوایز غدیری به شرکتکنندگان اجرا خواهد شد.
در راستای حمایت از اجرای هرچه بهتر این برنامه در مساجد، بنیاد بینالمللی غدیر بستههای فرهنگی ویژهای را در اختیار مراکز برگزارکننده قرار میدهد که شامل متن زیارت جامعه کبیره، پرچم متبرک امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام مزین به شعار «غدیر؛ میثاق امت با ولایت»، دفتر نقاشی، مدادرنگی و پوسترهای فرهنگی است.
پویش «جشن لبخند» با رویکرد ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت هویت دینی و آشنایی کودکان و نوجوانان با پیام غدیر و فرهنگ ولایت، روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ مصادف با ۱۵ ذیالحجه در مساجد سراسر کشور برگزار خواهد شد.
علاقهمندان و فعالان فرهنگی مساجد میتوانند با مشارکت در این پویش، در ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام و گسترش فرهنگ غدیر در میان نسل آینده نقشآفرینی کنند.
