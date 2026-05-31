سفارت ایران در دانمارک اتهامات علیه تهران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ایران در دانمارک اعلام کرد: طرح اتهامات بی‌اساس علیه ایران، بخشی از روندی گسترده‌تر برای منزوی سازی سیاسی و بین‌المللی ایران و نه نتیجه اثبات یک تهدید واقعی و مستند علیه دانمارک یا هر کشور غربی دیگر است.

متن بیانیه سفارت ایران در دانمارک به شرح ذیل است:

اتهامات مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی اخیر سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک (PET) عمدتاً بر ارزیابی‌ها و ادعاهای کلی استوار است و نه بر شواهد و مدارک مستند و غیرقابل‌انکار.

جمهوری اسلامی ایران همواره و به‌طور رسمی هرگونه دخالت در فعالیت‌های ادعایی در خاک دانمارک را رد کرده و معتقد است گزارش‌های PET طی سال‌های گذشته تصویری تکراری و نادرست از «تهدید ایران» ارائه کرده‌اند، بدون آنکه اسناد قانع‌کننده‌ای برای اثبات این ادعاها منتشر کنند. در این چارچوب، میان ادعاهای مطرح‌شده و مدارک ارائه‌شده فاصله قابل توجهی وجود دارد و همین امر اعتبار نتیجه‌گیری‌های PET را زیر سؤال می‌برد.

این سفارت در رد ادعاها و استدلال‌های PET در مورد دو پرونده مشخص که در گزارش این سازمان به آن اشاره شده، یعنی پرونده سال ۲۰۱۸ مربوط به ادعای تلاش برای ترور یکی از رهبران گروه جدایی‌طلب ASMLA در دانمارک و دوم پرونده حمله به سفارت اسرائیل در کپنهاگ در سال ۲۰۲۴، تاکید می‌کند که در هیچ‌یک از این پرونده‌ها مدارک مستندی که دخالت دولت ایران را اثبات کند ارائه نشده و در مقابل، خود گروه ASMLA بعدها به دریافت حمایت خارجی، فعالیت‌های جاسوسی و ارتباط با عملیات خشونت‌آمیز، متهم و محکوم شده است.

در مورد پرونده حمله به سفارت رژیم اسرائیل در کپنهاگ نیز، نه تنها هیچ مدرک مستندی ارائه نشده، بلکه افراد محکوم نیز در جریان دادگاه خود در کپنهاگ، ادعایی را در مورد ارتباط با ایران مطرح نکردند.

این موارد در کنار برخی شواهد و قرائن دیگر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به‌طور ناعادلانه به‌عنوان منبع تهدید معرفی می‌شود، در حالی که خود، هدف اقدامات خصمانه و فشارهای سیاسی قرار گرفته است.

در واقع، طرح اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران بخشی از روندی گسترده‌تر برای منزوی‌سازی سیاسی و بین‌المللی ایران و نه نتیجه اثبات یک تهدید واقعی و مستند علیه دانمارک یا هر کشور غربی دیگر است.

