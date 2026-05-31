به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامههای آستان مقدس مسجد جمکران در هفته جاری و ویژه برنامههای ولادت حضرت امام هادی(ع) و عید غدیر اعلام شد.
مراسم شب ولادت حضرت امام هادی(ع) یکشنبه ۱۰ خرداد بلافاصله بعد از نماز جماعت عشاء با مولودیخوانی حجتالاسلام حسینآبادی برپاست.
مراسم روز ولادت حضرت امام هادی(ع)، دوشنبه ۱۱ خرداد بلافاصله بعد از نماز جماعت عصر با مدیحهسرایی حجتالاسلام دهباشی برگزار میشود.
دعای توسل با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین مومنی و قرائت دعا توسط ابوالفضل بختیاری، از ساعت ۲۰ سهشنبه ۱۲ خرداد برپا خواهد بود.
ویژهمراسم چهارشنبه شب ۱۳ خرداد، سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین طباطبایی و مدیحهسرایی رسول محمدی بلافاصله بعد از نماز عشاء برگزار میشود.
ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۱۴ خرداد، دعای ندبه ویژه عید غدیر با نوای عباس محمدیپور و ظهر بلافاصله بعد از نماز عصر مدیحهسرایی با نوای حسین فروغی برپاست.
عصر پنجشنبه ویژه مراسم عید غدیر با خطبهخوانی حجتالاسلاموالمسلمین میرزامحمدی و مولودیخوانی سیدمهدی میرداماد برپا میشود.
دعای کمیل با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین هدایت و نوای حسن حیدرزاده قمی پنجشنبه ۱۴ خرداد پس از نماز جماعت عشاء برگزار خواهد شد.
دعای ندبه این هفته، جمعه ۱۵ خرداد از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین صدر و نوای عباس حیدرزاده برپاست.
در روز دهم خرداد، برنامههای این هفته با مراسم استغاثه به حضرت ولیعصر(عج) از ساعت ۱۷:۳۰ عصر جمعه و مولودیخوانی پس از نماز جماعت عشاء پایان مییابد.
