اعضای هیأت رئیسه جدید مجلس سوگند یاد کردند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوازدهمین دوره مجلس، سوگند یاد کردند.

انتخابات هیات رئیسه در سومین سال دوره دوازدهم فعالیت مجلس شورای اسلامی، روزدوشنبه (۴ خردادماه ۱۴۰۵) با حضور حداکثر نمایندگان برگزارو هیات رئیسه جدید انتخاب شدند و در جلسه امروز یکشنبه (۱۰ خردادماه) مجلس شورای اسلامی که همراه با حضور ۲۰۱ نماینده (۱۸۷ نماینده به صورت وبیناری و ۱۴ نماینده به صورت حضوری) به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد، اعضای جدید هیات رئیسه مجلس سوگند یاد کردند.

متن سوگند هیات رییسه به این شرح است:

«من به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که حداکثر توان خودرا برای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‌نامه اجتناب نمایم».

در انتخابات ۴ خردادماه، محمدباقر قالیباف برای سومین سال پیاپی در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی با ۲۳۵ رای از ۲۷۱ آرای ماخوذه در کرسی ریاست مجلس باقی ماند.

همچنین بر اساس آراء نمایندگان مجلس، علی نیکزاد (۱۴۳ رای) و حمیدرضا حاجی‌بابایی(۱۰۰ رای) به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس‌ مجلس شورای اسلامی تعیین شدند.

در انتخابات دبیران مجلس، محمد رشیدی(۱۶۹ رأی)، روح الله متفکر آزاد(۱۳۸رأی)، فرشاد ابراهیم پور(۱۱۳ رأی)، مجتبی بخشی پور (۱۱۰رأی)، احمد نادری( ۱۰۹رأی) و سمیه رفیعی( ۱۰۵رأی) به عنوان دبیران هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

در جایگاه ناظران نیز حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی(۱۷۰ رای)، سید جلیل میرمحمدی(۱۱۸ رای) و عباس گودرزی(۱۱۷ رای) از ۲۷۹ آراء ماخوذه به عنوان ناظران هیات رئیسه مجلس تعیین شدند.

