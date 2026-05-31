به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع پنتاگون اعلام کردند، دولت واشنگتن تصمیم گرفته است برنامه خروج نیروهایش از قاره سبز را پیش از موعد مقرر به پیش ببرد. اگرچه جزئیات دقیقی از میزان سرعت این خروج یا پایگاه‌های هدف منتشر نشده، اما انتظار می‌رود طرح‌های اجرایی در کنفرانس آتی ناتو که ماه آینده برگزار می‌شود، به اطلاع متحدان برسد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که واشنگتن پیش‌تر در ماه مه، طرح خروج ۵ هزار سرباز از آلمان را اعلام کرده بود؛ اقدامی که بسیاری از تحلیل‌گران آن را نتیجه مستقیم اختلافات میان دونالد ترامپ و قدرت‌های اروپایی بر سر بحران جنگ با ایران ارزیابی می‌کنند.

آلمان در حال حاضر میزبان حدود ۳۵ هزار نیروی نظامی فعال ایالات متحده است که بیشترین تعداد حضور نظامی آمریکا در اروپا محسوب می‌شود. طبق برنامه‌ریزی اولیه پنتاگون، فرآیند خروج این نیروها بین ۶ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد، اما تصمیم اخیر مبنی بر تسریع این عملیات، گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد استراتژیک این جابه‌جایی را افزایش داده است.

..........

پایان پیام