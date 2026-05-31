بازدید تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) از نمایشگاه عرضه پوشاک اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری؛ تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام به همراه جمعی از مسئولان حرم مطهر، با حضور در نمایشگاه عرضه پوشاک ایرانی اسلامی در طبقه دوّم شبستان امام خمینی(قدس سره) حرم مطهر، از بخشهای مختلف آن بازدید کرد.
در این بازدید، حجت الاسلام والمسلمین کلانتری ضمن گفتوگو با تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، بر اهمیت ترویج فرهنگ پوشاک ایرانی اسلامی و حمایت از تولیدات داخلی تأکید کرد.
تولیت حرم شاهچراغ، این نمایشگاهها را فرصتی برای آشنایی زائران با محصولات باکیفیت و منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی دانست.
در این نمایشگاه، انواع پوشاک زنانه، مردانه و کودک با طراحیهای بومی و اسلامی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
