فرودگاه شیراز میزبان عملیات بازگشت زائران حج تمتع ۸ استان جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، فخرالدین کشاورز با اشاره به هماهنگی عملیات بازگشت حجاج تمتع گفت: زائران استان‌های خوزستان، ایلام، کرمان، هرمزگان، بوشهر، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و فارس از طریق فرودگاه بین المللی شیراز به کشور بازمی‌گردند.

وی افزود: پروازهای بازگشت از ۱۱ خردادماه از مبدأ جده آغاز شده و تا ۲۳ خردادماه ادامه خواهد داشت و در مجموع ۴ هزار و ۱۴۴ زائر در قالب این عملیات و با پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به کشور بازخواهند گشت.

مدیرکل فرودگاههای فارس افزود: انجام این عملیات مستلزم آمادگی کامل در حوزه‌های پذیرش مسافر، مدیریت بار، خدمات فرودگاهی، پشتیبانی عملیاتی، ایمنی و امنیت و همچنین هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های مسئول است.

کشاورز تأکید کرد: فرودگاه شیراز با بهره‌مندی از ظرفیت‌های زیرساختی و تجربه موفق در اجرای پروازهای حج، آمادگی کامل برای انجام این مأموریت را دارد و تلاش خواهد شد فرایند ورود زائران با نظم، سرعت و حفظ کرامت آنان انجام شود.