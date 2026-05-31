به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رواندا در حال گسترش همکاری هستهای خود با روسیه از طریق توافقی جدید با شرکت «روساتم» است که بر آموزش، تحقیقات علمی و پزشکی هستهای تمرکز دارد و چشمانداز وسیعتری برای تبدیل این کشور به یک قطب منطقهای برای فناوری، نوآوری و مراقبتهای بهداشتی پیشرفته دارد.
طبق گزارش رسانهها، این توافقنامه در تاریخ ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت) در جریان اجلاس نوآوری انرژی هستهای در «کیگالی»، پایتخت رواندا، امضا شد و شامل امکان ساخت یک مرکز علوم و فناوری هستهای و پروژههای مرتبط با راکتورهای تحقیقاتی و آموزش است.
رواندا و روسیه پیش از این در سال ۲۰۱۸، چهارچوب موافقنامهای بیندولتی را در خصوص کاربردهای صلحآمیز انرژی هستهای در مسکو به امضاء رسانده بودند که مسیر را برای همکاری دو کشور در حوزه فناوری هستهای هموار کرد.
رواندا تأیید کرده که به عنوان بخشی از سیاست تنوعبخشی به شرکای خارجی خود، تفاهمنامههای موازی با ایالات متحده آمریکا و شرکتهایی از آفریقای جنوبی و اتریش نیز امضا کرده است.
جنبه سیاسی توافق؛ گسترش حضور روسیه در آفریقا
بر اساس این گزارش، موافقتنامه هستهای رواندا با روسیه یک جنبه سیاسی دارد که فراتر از مسائل فنی است، زیرا این توافق در زمانی مطرح شده که روسیه در حال گسترش حضور خود در آفریقا از طریق انرژی، آموزش و توسعه زیرساختها است و از سوی دیگر، کشورهای مختلف آفریقایی به دنبال کاهش وابستگی خود به شرکای سنتی غربی هستند.
کیگالی معتقد است که همکاری هستهای در خدمت اهداف داخلی از جمله بهبود پزشکی هستهای، آموزش مهندسان و ایجاد یک پایه علمی بلندمدت است.
تغییر توازن قدرت در آفریقا
پایگاه خبری شبکه الجزیره در همین ارتباط گزارش داد که موافقتنامه جدید همکاری هستهای رواندا با روسیه، بر روی کاغذ ممکن است مرتبط با مسائل فنی با تمرکز بر علوم، پزشکی هستهای و انرژی باشد، اما «علامتی از یک تغییر عمیقتر در توازن ژئوپلیتیک در سرتاسر آفریقا» به شمار میرود.
در حالی که مسکو حضور خود را در آفریقا گسترش میدهد، آمریکا و سایر قدرتهای غربی به طور فزایندهای به عنوان شرکانی ناپایدار قلمداد میشوند و این مسئله مجالی برای کشورهایی مانند رواندا فراهم میسازد تا به دنبال ائتلافهای بینالمللی جدید باشند.
