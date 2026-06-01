سپاه پاسداران: مبدأ تجاوز به دکل مخابراتی جزیره سیریک هدف قرار گرفت + ویدیو

۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۲
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن مبدا تجاوز ارتش متجاوز امریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک واقع در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن مبدا تجاوز ارتش متجاوز امریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک واقع در استان هرمزگان خبر داد و تاکید کرد: نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار تجاوز، پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده رژیم متجاوز و کودک کش امریکا است.

در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: به دنبال تجاوز ساعتی پیش ارتش متجاوز امریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیش بینی شده منهدم گردید.

نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار تجاوز، پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده رژیم متجاوز و کودک کش امریکا است.

