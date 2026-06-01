بقائی: حمله پلیس هلند به همسر باردار مرد فلسطینی نقض فاحش حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه حمله پلیس هلند به همسر باردار مرد فلسطینی را نقض فاحش حقوق بشر دانست و خواستار پاسخگویی مقامات هلندی در مورد این اقدام شدند.
اسماعیل بقائی بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با انتشار کلیپ منتشره توسط شبکه تلوزیونی الجزیره که در آن یک مامور پلیس هلند همسر باردار یک مرد فلسطینی را با خشونت به زمین پرت کرده و او را روی زمین میکشاند، نوشت: این رفتار به شدت وحشیانه و غیرقابل توجیه است. هیچ عذری برای حمله خشونتآمیز پلیس به یک زن باردار وجود ندارد، تنها به این دلیل که او میخواست کنار همسر فلسطینی بازداشتشدهاش بماند.
وی افزود: مقامات هلند باید این نقض آشکار حقوق بشر را پیگیری و متخلفان را پاسخگو کنند. چنین خشونتهایی نشانه سوگیری و تبعیض نظاممند در ساختار پلیس این کشور است.
..........................
پایان پیام/ 167
نظر شما