به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش آمریکا اعلام کرد پس از آنکه ایران یک فروند پهپاد MQ-1 این کشور را سرنگون کرد، نیروهای آمریکایی اهدافی را در شهرستان سیریک و جزیره قشم هدف قرار دادند.

فرماندهی ارتش متجاوز آمریکا امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملاتی را به سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادی ایران در گروک (شهرستان سیریک) و جزیره قشم انجام داد.

سنتکام در این بیانیه به سرنگونی پهپاد خود اذعان و اعلام کرد که حملات روزهای شنبه و یکشنبه «در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران، از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی که بر فراز آب‌های بین‌المللی در حال انجام مأموریت بود، انجام شد.»

سپاه پاسداران پیش‌تر خبر داده بود که بامداد یکشنبه (دیروز) یک فروند پهپاد MQ1 ارتش متجاوز آمریکا که با ورود به آب‌های سرزمینی ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشت، بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند سپاه قرار گرفت و سرنگون شد.

طبق ادعای بیانیه امروز ارتش آمریکا، «در حملات جنگنده‌های آمریکایی، سامانه‌های پدافند هوایی، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد یک طرفه منهدم شدند» و هیچ یک از پرسنل نظامی آمریکا آسیب ندید.

پنجشنبه گذشته بعد از پاسخ موشکی ایران به مبدا تجاوز نیروهای آمریکایی، رسانه‌های این کشور زخمی شدن دستکم ۵ آمریکایی شامل پرسنل نظامی و آسیب شدید به دو پهپاد پیشرفته MQ-9 ریپر را تایید کردند.

نیروی هوافضای سپاه صبح امروز هم اعلام کرد که مبدأ تجاوز به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک استان هرمزگان را مورد هدف قرار داده و تمامی اهداف از پیش تعیین‌شده را با موفقیت منهدم کرده است.

سپاه اخطار داد که در صورت تکرار تجاوز، «پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده رژیم متجاوز و کودک‌کش آمریکاست».

.................................

پایان پیام/ 167