مردم ایران در کنار مردم لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده‌اند

۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونی در لبنان تاکید کرد : مردم ایران در کنار مردم لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده‌اند

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  آیت الله آملی لاریجانی در پیامی نوشت : حزب الله لبنان نماد مقاومت مردمی است که در سخت‌ترین میدان‌ها، شانه‌به‌شانه‌ملت سرافراز ایران ایستادگی نمود و با وفاداری و فداکاری، تاریخ را رهین عظمت خود کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : امروز نیز در هنگامه‌ای که لبنان زیر آتش حمله ناجوانمردانه رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد، مردم شریف ایران در کنار مردم لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده‌اند تا دِین خویش را به ملتی ادا کنند که استقامت را به قیمت جان خویش برگزید.


