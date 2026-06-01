به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشستی که با حضور مسئولان فرهنگی خراسان رضوی در محل نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مشهد برگزار شد، علی بختیاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر گفت: تجربه جام جهانی قطر و جام ملت‌های آسیا نشان داد که ایران و قطر نیازمند شناخت بیشتر از یکدیگر هستند.

وی با اشاره به حادثه ۷ اکتبر و وقایع ترور اسماعیل هنیه و جنگ رمضان و کنشگری قطر در این زمینه‌ها، اظهار کرد: نیاز به بازشناخت قطر و بازطراحی در روابط با این همسایه جنوبی وجود دارد و متقابلا کشور قطر نیز نیازمند شناخت بیشتر از کشور ما است.

رایزن فرهنگی ایران در قطر با بیان اینکه قطری‌ها ایران امروز ما را آنگونه که باید، نمی‌شناسند، به پیشینه دینی و مذهبی قطر پرداخت و تأکید کرد: بدنه مذهبی قطر زیر نظر اداره اوقاف این کشور است و در حوزه‌های دینی، تاریخی، گردشگری و تمدنی باید تبیین بیشتری صورت پذیرد.

بختیاری با تشریح ساختار و موقعیت جغرافیایی و سیاسی قطر بیان کرد: قطر با توجه به مساحت کم، فاقد عمق راهبردی است و از نظر ترکیب جمعیتی نیز تنها ۱۲ درصد از جمعیت این کشور اصالت قطری دارند و بقیه جمعیت این کشور عمدتا از کشورهای دیگر از جمله شبه قاره هند هستند، بنگلادش، فیلیپین، پاکستان، کشورهای عربی و ... هستند و حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر ایرانی نیز طبق برآوردها در قطر وجود دارد.

وی همچنین، با اشاره به قرار گرفتن قطر در بین چند کشور قدرتمند منطقه‌ای، افزود: به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، قطر تدابیر و شیوه‌های خاص خود را برای بقا و تعامل با جامعه جهانی اندیشیده است.

هزینه‌های کلان ورزشی در قطر برای ارتقاء جایگاه این کشور عربی است

رایزن فرهنگی ایران در قطر گفت: تولید ناخالص داخلی قطر حدود ۲۲۰ میلیارد دلار است. درآمد سرانه مردم این کشور بیش از ۶۸ هزار دلار است که حدود ۱۷ برابر ایران است. قطری‌ها از ثروت بالایی برخوردارند و هزینه‌های زندگی در این کشور (با تورم سالانه حدود ۳ درصد) نسبتاً بالاست.

وی در ادامه، افزود: صندوق سرمایه ملی قطر حدود ۴۵۰ تا ۴۹۰ میلیارد دلار سرمایه دارد و مردم این کشور دارای یکی از بالاترین سرانه‌های جهان هستند.

«لوسیل» در قطر با چشم‌انداز تبدیل به پایتخت فرهنگی جهان اسلام ساخته شد

رایزن فرهنگی ایران در قطر تأکید کرد: بسیاری از فعالیت‌های کلان ورزشی و فرهنگی در قطر صرفا جنبه اقتصادی ندارد، بلکه هزینه‌ای برای افزایش قدرت نرم این کشور است، به عنوان مثال برگزاری جام جهانی فوتبال با هزینه حدود ۲۲۰ میلیارد دلار، میزبانی جام ملت‌های عرب و جام ملت‌های آسیا، جذب چهره‌های ورزشی مشهور و ساخت شهر جدید به نام لوسیل در نزدیک دوحه با چشم‌انداز تبدیل شدن به پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۳۰ با همین هدف دنبال می‌شود.

به گفته بختیاری، هر چند مرکز سنتکام در قطر است اما اصل امنیت این کشور همسایه با مدیریت سیستم شبکه‌ای و تعامل با کشورهای منطقه ایجاد شده است و امنیت آن با کشورها و جنبش‌های مختلف گره خورده است که میانجی گری از مهمترین نمونه‌های اتخاذ این سیاست است.

نقش آفرینی امپراتوری رسانه‌ای الجزیره در راستای قدرت نرم قطر

رایزن فرهنگی ایران در قطر گفت: الجزیره به عنوان امپراتوری رسانه‌ای قطر مخاطب ۵۰۰ میلیونی در دنیا دارد و با هدف ارائه چهره‌ای مثبت و اثرگذار از قطر، در دنیا فعالیت می‌کند.

بختیاری اضافه کرد: رسانه العربی قطر نیز برای کنترل اوضاع و شکل دهی پیام به شکل مطلوب قطر و جهت دهی اذهان در جهان عرب فعالیت می‌کند اما در جهان عرب الجزیره اثرگذاری بیشتری دارد.

وی با اشاره به برخی نمونه‌های موفق برنامه‌سازی در الجزیره، گفت: حضور سلبریتی نوظهور ایرانی، دکتر حسن احمدیان در برنامه مناظره‌های الجزیره همزمان با جنگ رمضان، از جمله این نمونه‌هاست که مخاطبان را تحت تاثیر قرار داد و انیمه‌ها و کلیپ‌های متعددی در این باره ساخته شد که به افزایش مخاطبان الجزیره نیز کمک کرد.

رایزن فرهنگی ایران در قطر، ساختار وزارت فرهنگ قطر را تشریح کرد و افزود: این وزارتخانه بیشتر در حوزه فرهنگ و چاپ و نشر کار می‌کند و مطبوعات زیر نظر این وزارتخانه نیست.

مشهد ظرفیت بالایی در برپایی رویدادهای فرهنگی و بین‌المللی دارد

بختیاری ادامه داد: کتارا نیز که به صورت یک دهکده و نام آن برگرفته از اسم قطر قدیم است، در حوزه برگزاری رویدادهای داخلی، از وزارت فرهنگ فعال تر است و در همه حوزه‌های فرهنگی فعالیت می‌کند و مدیر آن مستقیما توسط امیر قطر انتخاب می‌شود، همچنین خانم شیخه المیاسه خواهر امیر و خانم شیخه موزا مادر امیر قطر، در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری فعالیت‌های مؤثری دارند.

رایزن فرهنگی ایران در قطر با اشاره به فعالیت قطر فوندیشن در زمینه‌های علمی، فعالیت الدراسات العربی به عنوان پژوهشکده‌ای سیاسی و فرهنگی قدرتمند و فعالیت نهاد سال‌های فرهنگی قطر، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در خراسان رضوی وجود دارد، می‌توان برنامه سال فرهنگی خراسان را با برخی کشورها یا برخی استان‌های کشورها برگزار کرد و با برپایی نمایشگاه‌هایی، تبادلات تجاری را تقویت کرد.

در ادامه این نشست، مسئولان فرهنگی استان خراسان رضوی و شهر مشهد به بیان دیدگاه‌ها و طرح سؤالاتی درباره نحوه گسترش تعاملات فرهنگی با قطر پرداختند.

همچنین، راهکارهای توسعه ارتباطات دو کشور ایران و قطر در زمینه دیپلماسی زنان، حوزه مدیریت شهری، جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از فلسطین، مسابقات ورزشی، جذب گردشگر خارجی و صنایع خلاق مورد بررسی قرار گرفت.



