اختلافات در ائتلاف نتانیاهو؛ طرح انحلال کنست یک گام دیگر پیش رفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اختلافات درون ائتلاف حاکم اسرائیل بر سر زمان برگزاری انتخابات زودهنگام وارد مرحله تازهای شده و کمیته امور داخلی کنست گام دیگری را برای انحلال پارلمان این رژیم به پیش برداشته است؛ اقدامی که از تشدید بحران سیاسی در میان احزاب حاکم حکایت دارد.
کمیته امور داخلی کنست با هشت رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالف، طرح انحلال پارلمان را برای بررسی در صحن کنست تصویب کرد. با این حال، زمان دقیق برگزاری انتخابات همچنان محل اختلاف میان جریانهای مختلف ائتلاف حاکم است و هنوز تاریخی برای آن تعیین نشده است.
شکاف در ائتلاف حاکم بر سر زمان انتخابات
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، احزاب حریدی خواهان برگزاری انتخابات در اوایل سپتامبر هستند، اما بنیامین نتانیاهو با این زمانبندی موافق نیست. اختلاف بر سر موعد انتخابات به یکی از مهمترین چالشهای داخلی ائتلاف تبدیل شده و نشانهای از افزایش شکاف میان شرکای سیاسی دولت به شمار میرود.
هشدار نتانیاهو نسبت به برگزاری انتخابات زودهنگام
گزارشها حاکی است که نتانیاهو در گفتوگوهای پشتپرده به متحدان خود هشدار داده برگزاری انتخابات در موعدی زودهنگام میتواند شانس پیروزی جریان راستگرا را کاهش دهد.
نتانیاهو زیر فشار متحدان خود
مطابق قوانین انتخاباتی اسرائیل، در صورت تصویب نهایی طرح انحلال کنست، انتخابات باید حداکثر ظرف پنج ماه برگزار شود. از این رو، ۲۷ اکتبر آخرین مهلت قانونی برای برگزاری انتخابات خواهد بود؛ هرچند تعیین تاریخ دقیق همچنان محل چانهزنی و مناقشه میان احزاب ائتلافی است.
ناظران سیاسی معتقدند پیشبرد طرح انحلال کنست و اختلافات آشکار میان احزاب حاکم، نشانهای از تزلزل جدی سیاسی در ساختار رژیم اسرائیل است؛ وضعیتی که میتواند در ماههای آینده بر ثبات رژِم نتانیاهو و آینده ائتلاف حاکم تأثیر قابل توجهی بگذارد.
