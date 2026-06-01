نخستین گروه حجاج افغانستانی از عربستان به کشورشان بازگشتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان امروز (دوشنبه ۱۱ خرداد) اعلام کرد که روند انتقال حاجیان افغانستان پس از ادای مناسک حج از عربستان سعودی به کشور آغاز شده است.

طبق خبرنامه این وزارت، پس از پایان موفقیت آمیز مناسک حج سال ۱۴۴۷ هجری قمری، عملیات بازگشت حجاج افغانستانی به صورت منظم و طبق برنامه از فرودگاه‌های جده و مدینه به سمت افغانستان آغاز گردیده است.

این وزارت افزوده که بازگشت حدود ۳۰ هزار حاجی افغان از طریق ۹۷ پرواز طی حدود ۳۰ روز آینده به گونه منظم و مصون انجام خواهد شد.

پروازهای بازگشت توسط شرکت‌های هوایی آریانا افغان و کام‌ایر به چهار حوزه کابل، قندهار، بلخ و هرات انجام می‌گیرد و تدابیر لازم برای انتقال ایمن، استقبال و انتقال حجاج به استان‌های مختلف افغانستان اتخاذ شده است.

وزارت حج و اوقاف طالبان تأکید کرده که تمام مراحل حج (رفت، اقامت، خدمات در مشاعر مقدس و بازگشت) با هماهنگی کامل با مقامات سعودی و طبق برنامه از پیش تعیین‌شده اجرا شده و از زحمات بعثه حج، حجاج و دست‌اندرکاران قدردانی کرده است.

گفتنی است هرساله از حدود ۳۰ هزار افغانستانی که به حج مشرف می‌شوند، سهم حجاج شیعه کمتر از هزار نفر است؛ با اینکه برخی از مطلعین تعداد شیعیان افغانستان را تا یک چهارم جمعیت این کشور برآورد می‌کنند.

