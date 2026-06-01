هشدار نیروهای مسلح؛ به جنایت در لبنان ادامه ندهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار شکارچی درباره جنایات رژیم صهیونی در لبنان پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

رژیم متجاوز و کودک‌کش صهیونیستی با سوءاستفاده از فرصت آتش‌بس و تجاوز آشکار به خاک لبنان، بیش از ۳ هزار نفر از مردم بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشیده است. در حالی که حکام کشورهای غربی، راهکار سکوت یا حمایت از این جنایات ضد بشری را در پیش گرفته‌اند.

به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن، هشدار داده می‌شود تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.

