به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان امروز (دوشنبه ۱۱ خرداد) اعلام کرد که این کشور همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران را در جهان دارد.

بر اساس گزارش اوچا، نرخ مرگ‌ومیر مادران در افغانستان حدود ۶۰۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است.

این نهاد هشدار داده که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر مشارکت زنان در امور درمانی، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات بهداشتی و درمانی را به شدت مختل کرده است.

اوچا تأکید کرده که حضور کارکنان بهداشتی زن و ارائه مراقبت‌های ماهر در دوران بارداری، زایمان و پس از آن، برای کاهش مرگ‌های قابل پیشگیری ضروری است. با این حال، کمبود شدید امکانات بهداشتی، نیروی متخصص و محدودیت‌های موجود، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، بسیاری از زنان را در معرض خطر قرار داده است.

عوارض بارداری و زایمان که عمدتاً قابل پیشگیری هستند، همچنان علت اصلی مرگ مادران در افغانستان به شمار می‌رود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که سیستم بهداشتی افغانستان تحت فشار شدید تحریم‌ها، کمبود بودجه و محدودیت‌های کاری زنان قرار دارد.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل خواستار تقویت فوری خدمات مراقبت مادری و نوزادی و رفع موانع مشارکت زنان در بخش بهداشت شده تا از جان هزاران مادر و کودک در افغانستان حفاظت شود.

