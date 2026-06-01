به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گاردین در این گزارش تأکید کرده است که هرچند رویارویی با ایران از نظر ابعاد و تلفات با جنگ ویتنام قابل مقایسه نیست، اما میتواند به یکی از مهمترین نقاط عطف ژئوپلیتیکی برای ایالات متحده تبدیل شود؛ لحظهای که واشنگتن ناچار شود بپذیرد نهتنها فاقد یک طرح عملیاتی قانعکننده بوده، بلکه راهبردی متناسب با ساختار جهان معاصر نیز در اختیار نداشته است. این روزنامه افزوده ترامپ در جهانی بههمپیوسته همچنان بر این باور است که پیشرفت از مسیر منازعه حاصل میشود، نه همکاری.
به نوشته گاردین، گرچه تبعات داخلی این جنگ برای آمریکا احتمالاً در حد پیامدهای جنگ ویتنام نخواهد بود، اما آثار جهانی آن میتواند عمیقتر و پایدارتر باشد. این روزنامه جنگ اخیر را نشانهای از شکست راهبرد بیستساله اسرائیل برای «تغییر نظام» در ایران دانسته و همزمان از شتاب گرفتن روند کاهش نفوذ دولت اسرائیل در واشنگتن سخن گفته است. همچنین تأکید شده که این جنگ، دولتهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس را به بازنگری در مناسبات ژئوپلیتیکی خود واداشته؛ از جمله در این باره که آیا پایگاههای آمریکا همچنان امنیت لازم برای برنامههای توسعه و تنوعبخشی اقتصادی آنها را فراهم میکنند یا نه.
گاردین در بخش دیگری از گزارش خود، جنگ با ایران را شاهدی بر نقش تعیینکننده پهپادهای ارزانقیمت در جنگهای معاصر دانسته و نوشته است این ابزارها اکنون به یکی از مؤثرترین عوامل تغییر موازنه در میدان نبرد بدل شدهاند. این روزنامه همچنین درباره تبعات اقتصادی و سیاسی جنگ برای اروپا هشدار داده و احتمال داده است فشارهای معیشتی ناشی از بحران، به تضعیف جریانهای میانهرو حاکم در کشورهایی چون فرانسه، آلمان و بریتانیا منجر شود؛ روندی که از نگاه این رسانه میتواند حتی انسجام اتحادیه اروپا را نیز با تهدید روبهرو کند.
این گزارش همچنین میگوید جنگ با ایران دو پرسش اساسی را پیش روی حزب دموکرات آمریکا قرار داده است: نخست اینکه آیا روابط نزدیک با اسرائیل و رهبران آن همچنان در خدمت منافع آمریکا قرار دارد یا نه، و دوم اینکه آیا ایالات متحده با بازگشت به ائتلافهایی مبتنی بر «ارزشها و قانون» در موقعیت بهتری خواهد بود یا خیر. گاردین افزوده است آمریکا از نیرومندترین ابزار بازدارندگی خود یعنی جنگ استفاده کرد، اما در رسیدن به هدف ناکام ماند و در مقابل، ایران دریافت که موقعیت جغرافیایی و نقش تنگه هرمز در اقتصاد جهانی برایش یک مزیت راهبردی کمنظیر ایجاد کرده است.
در پایان این گزارش آمده است که حتی اگر جنگ مستقیماً تأثیر تعیینکنندهای بر داخل آمریکا نگذارد، بر بازیگرانی اثر خواهد گذاشت که خود بر واشنگتن تأثیرگذارند. گاردین مدعی شده ائتلافی متشکل از عربستان سعودی، ترکیه، قطر، مصر و پاکستان مانع بازگشت ترامپ به جنگ شده و اکنون این بازیگران ظرفیت بیشتری برای شکل دادن به تحولات منطقهای دارند. بر پایه این تحلیل، نوع رابطهای که این کشورها در ادامه با ایران تنظیم خواهند کرد، ممکن است بیش از مواضع رسمی آمریکا در آینده منطقه اثرگذار باشد.
