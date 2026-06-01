به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کریس کونز، سناتور آمریکایی، در گفت‌وگو با شانن بریم در برنامه «فاکس نیوز ساندی» به اذعان درباره توانمندی‌های ایران پس از جنگ پرداخت.

ایران قوی‌تر از قبل شده است

این سناتور آمریکایی گفت: صادقانه بگویم، ایران از ۹۰ روز پیش، قبل از این جنگ، قوی‌تر است، چون پهپادهای ارزان و مرگبارش را به کار گرفته است، نه فقط برای بستن تنگه هرمز، بلکه برای حمله به شرکا و متحدان ما در منطقه، آسیب زدن به زیرساخت‌های نفت و گاز، و هدف قرار دادن پایگاه‌های ما.

نشریه هیل در ادامه نوشت: در میانه جنگ در ایران که هفته گذشته وارد سومین ماه خود شد، قیمت بنزین و نفت به‌شدت افزایش یافته است، زیرا تنگه هرمز، که مسیر آبی مهمی برای صنعت نفت است، بسته شده است.

طبق داده‌های انجمن خودرو آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در آمریکا عصر یکشنبه حدود ۴٫۳۴ دلار بود؛ در حالی که این رقم حدود یک سال پیش ۳٫۱۵ دلار بود. این افزایش حدود ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

