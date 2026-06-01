تأیید آسیب شدید به ۲۰ پایگاه آمریکایی در جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بی‌بی‌سی اعلام کرد با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، ابعاد خسارت‌های ناشی از حملات ایران به اهداف آمریکایی در منطقه را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که ۲۰ پایگاه نظامی آمریکا دچار آسیب شده‌اند. این حملات در چارچوب پاسخ ایران به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران توصیف شده است.

طبق این گزارش و براساس ارزیابی کارشناسان تصاویر ماهواره‌ای، بخش‌هایی مانند سامانه‌های پدافند هوایی، هواپیماهای سوخت‌رسان، سامانه‌های راداری، تأسیسات ذخیره سوخت، آشیانه‌های هواپیما و محل‌های استقرار و اقامت نیروها در این پایگاه‌ها آسیب دیده‌اند. بی‌بی‌سی میزان خسارت را «میلیون‌ها دلار» برآورد کرده و گفته است حجم آسیب‌ها در پایگاه‌های آمریکا در شش کشور حوزه خلیج فارس، عراق و اردن بیش از آن چیزی است که پیش‌تر اعلام شده بود.

بی‌بی‌سی همچنین به نقل از برخی تحلیلگران نوشت ممکن است شمار تأسیسات نظامی آمریکا که هدف قرار گرفته‌اند بیش از ۲۰ مورد باشد. هم‌زمان، شبکه ABC News گزارش داده است بودجه دفاعی پیشنهادی دولت دونالد ترامپ برای سال ۲۰۲۷ به رقم ۱.۵ تریلیون دلار، شاید برای جبران شکاف ایجادشده در زرادخانه آمریکا پس از جنگ اخیر کافی نباشد؛ موضوعی که با اظهارات مقام‌های پنتاگون درباره هزینه‌های جنگ نیز هم‌راستا دانسته شده است.

بر اساس گزارش ABC News، «جولز جی هیرست» معاون وزیر دفاع آمریکا در امور مالی، ۱۲ مه در کنگره اعلام کرده بود هزینه کلی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تا آن تاریخ حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده است.

