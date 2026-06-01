شعار «هیهات منا الذلة» در بحرین ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاههای امنیتی بحرین در آستانه فرارسیدن ماه محرم، شماری از خطیبان و سخنرانان منابر حسینی را احضار کرده و مجموعهای از محدودیتهای جدید را برای برگزاری مراسم عزاداری و شعائر مذهبی وضع کردهاند.
به گزارش هیئت امور زندانیان بحرین، این اقدامات شامل تعیین سقف زمانی ۴۰ دقیقهای برای مجالس عزاداری، ممنوعیت سردادن یا تکرار برخی شعارهای حسینی از جمله شعار «هیهات منا الذلة» و نیز منع خطیبان از پرداختن به شخصیتهای تاریخی و سیاسی مرتبط با مبارزه با ظلم و ستم است.
این نهاد با انتقاد از این تصمیمات، آن را بخشی از سیاستهای محدودکننده علیه اکثریت شیعه در بحرین دانست و اعلام کرد که این رویکرد در راستای افزایش نظارت و کنترل بر مناسبتهای مذهبی دنبال میشود.
در این گزارش همچنین آمده است که تشدید تدابیر امنیتی پیش از آغاز محرم، نشاندهنده نگرانی مقامات بحرینی از تأثیر اجتماعی و فرهنگی پیام عاشورا و مراسم عزاداری است.
هیئت امور زندانیان بحرین تأکید کرد که این محدودیتها در ادامه مجموعه اقداماتی قرار دارد که طی سالهای گذشته شامل بازداشتها، احضارها و اعمال فشار بر برخی روحانیون، خطیبان و چهرههای مذهبی بوده است.
این نهاد تاکید کرد: تداوم چنین سیاستهایی میتواند بر آزادی برگزاری شعائر مذهبی و حفظ هویت فرهنگی و دینی جامعه بحرین تأثیر بگذارد.
