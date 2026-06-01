توزیع هزار سبد کالا و ۱۲ سری جهیزیه به ارزش ۹.۸میلیارد تومان در موسسه خیریه محبان ثارالله

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین ثارالله زارع، مدیرعامل موسسه خیریه محبان ثارالله، امروز در حاشیه توزیع هزار سبد کالا و دوازده سری جهیزیه به مناسبت ایام ولایت امیرالمؤمنین (ع) اظهار داشت: امروز با همت خیرین گرامی، بهویژه موسسه خیریه صدای امید و سایر دوستان، اقدام بزرگی را برای کمک به قشر نیازمند جامعه انجام دادیم.
وی افزود: ارزش این سبدهای کالا حدود ۸ میلیارد تومان و جهیزیهها نیز ۱.۸ میلیارد تومان برآورد میشود. این اقدام در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای، که یکی از وظایف مهم مردم در این روزها را کمک به ضعیفان دانستهاند، انجام شد.
مدیرعامل موسسه خیریه محبان ثارالله افزود: برگزاری این برنامهها در کنار کارهای اجتماعی، فرصتی است تا یاد شهدا، بهویژه شهیدان دانشآموز مدرسه میناب و شهدای دوران اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی، زنده بماند. ما معتقدیم که فعالیتهای فرهنگی باید همواره در کنار کارهای اجتماعی و خیریهای ما جریان داشته باشد تا هم نیازمندان کمک شوند و هم یاد و خاطره شهدا گرامی داشته شود.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه با حضور خیرین و نیازمندان در مدرسه و مسجد برگزار شد و انشاءالله با تداوم حمایتهای مردمی، گامهای مؤثرتری در جهت خدمترسانی به جامعه برداشته خواهد شد.
کمکهای ماهانه موسسات خیریه محبان ثارالله و صدای امید به درمان بیماران و آزادسازی زندانیان
حجت الاسلام والمسلمین زارع گفت: موسسات خیریه «محبان ثارالله» و «صدای امید» در اقدامی ارزشمند، هر ماه اقدام به درمان یک بیمار نیازمند میکنند. علاوه بر این، این موسسات در کنار درمان بیماران، به آزادسازی زندانیان نیز کمک میکنند. در همین سال، با همت خیرین و حمایتهای مردمی، هزینه آزادسازی دو زندانی تأمین شد.
وی یادآورد: طبق برنامهریزیهای انجام شده، هدف این موسسات در سال جاری، آزادسازی بین ۲۰ تا ۳۰ زندانی است. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، از تمامی عزیزانی که در این امر خیر یاریرسان بودهاند، بهویژه از «حوزه امام حسن عسکری (ع)» که در این مدت نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این مجموعه داشتهاند، کمال تشکر و قدردانی به عمل میآید.
