ایران تبادل پیام با آمریکا را در اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها متوقف می‌کند

۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۶
منبع: تسنیم
تیم مذاکره‌کننده ایران با استناد به تداوم «جنایات» رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض آتش‌بس در چند جبهه، گفت‌وگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند و خواهان توقف فوری عملیات در غزه و لبنان تا تأمین نظر ایران و مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این تصمیم در شرایطی مطرح شده که لبنان از پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده اما اکنون آتش‌بس «در همه جبهه‌ها از جمله لبنان» نقض شده است. 

مقام‌ها و مذاکره‌کنندگان ایرانی بر «توقف فوری عملیات تجاوزکارانه و وحشیانه» ارتش اسرائیل در غزه و لبنان و همچنین ضرورت عقب‌نشینی کامل این رژیم از مناطق اشغال‌شده در لبنان تأکید کرده‌اند.

تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تأمین نشود، گفت‌وگویی در کار نخواهد بود. 

 ایران و محورهای جبهه مقاومت عزم خود را برای واکنش به آنچه «جنایات صهیونیست‌ها» خوانده شده و نیز «گشودن جبهه‌های جدید» اعلام کرده‌است.

ایران و «جبهه مقاومت» موضوع «انسداد کامل تنگه هرمز» و فعال‌سازی «سایر جبهه‌ها از جمله تنگه باب‌المندب» را به‌عنوان بخشی از دستور کار تنبیه صهیونیست‌ها و حامیانش مدنظر قرار داده‌ است.

