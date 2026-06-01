به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این تصمیم در شرایطی مطرح شده که لبنان از پیششرطهای آتشبس بوده اما اکنون آتشبس «در همه جبههها از جمله لبنان» نقض شده است.
مقامها و مذاکرهکنندگان ایرانی بر «توقف فوری عملیات تجاوزکارانه و وحشیانه» ارتش اسرائیل در غزه و لبنان و همچنین ضرورت عقبنشینی کامل این رژیم از مناطق اشغالشده در لبنان تأکید کردهاند.
تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تأمین نشود، گفتوگویی در کار نخواهد بود.
ایران و محورهای جبهه مقاومت عزم خود را برای واکنش به آنچه «جنایات صهیونیستها» خوانده شده و نیز «گشودن جبهههای جدید» اعلام کردهاست.
ایران و «جبهه مقاومت» موضوع «انسداد کامل تنگه هرمز» و فعالسازی «سایر جبههها از جمله تنگه بابالمندب» را بهعنوان بخشی از دستور کار تنبیه صهیونیستها و حامیانش مدنظر قرار داده است.
.............
پایان پیام
نظر شما