به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این تصمیم در شرایطی مطرح شده که لبنان از پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده اما اکنون آتش‌بس «در همه جبهه‌ها از جمله لبنان» نقض شده است.

مقام‌ها و مذاکره‌کنندگان ایرانی بر «توقف فوری عملیات تجاوزکارانه و وحشیانه» ارتش اسرائیل در غزه و لبنان و همچنین ضرورت عقب‌نشینی کامل این رژیم از مناطق اشغال‌شده در لبنان تأکید کرده‌اند.

تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تأمین نشود، گفت‌وگویی در کار نخواهد بود.

ایران و محورهای جبهه مقاومت عزم خود را برای واکنش به آنچه «جنایات صهیونیست‌ها» خوانده شده و نیز «گشودن جبهه‌های جدید» اعلام کرده‌است.

ایران و «جبهه مقاومت» موضوع «انسداد کامل تنگه هرمز» و فعال‌سازی «سایر جبهه‌ها از جمله تنگه باب‌المندب» را به‌عنوان بخشی از دستور کار تنبیه صهیونیست‌ها و حامیانش مدنظر قرار داده‌ است.

