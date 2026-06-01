به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کوین هاست، مشاور ارشد دونالد ترامپ و رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، در اظهاراتی به بررسی وضعیت صنعت پالایش نفت و تأثیر آن بر قیمت سوخت در آمریکا پرداخت.

کاهش تولید بنزین در پالایشگاه‌های آمریکا

هاست گفت: پالایشگاه‌های آمریکا تولید بنزین داخلی را به شدت کاهش دادند تا با تغییر فرآیند، دیزل و سوخت جت گران‌قیمت تولید کنند.

وی افزود: به دلیل تعطیلی برخی واحدها ناشی از کمبود نفت، قیمت محصولات میان‌دستی در بازار جهانی به سقف چسبیده است.

کوین هاست در ادامه اظهار داشت: کشتی‌های نفتکش با سرعت بالا در حال دور زدن مسیرها و رساندن سوخت به مقاصدی، چون پاکستان، هند، کره و سنگاپور هستند.

مردم عادی آمریکا تاوان سودجویی نفتی را می‌دهند

وی در پایان گفت: کارشناسان غربی عمق فاجعه زنجیره تأمین را دست‌کم گرفته‌اند و تاوان این سودجویی نفتی را مردم عادی آمریکا می‌دهند.

