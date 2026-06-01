آمریکا جنگ را باخت/ تنگه هرمز تحت مدیریت جدید ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رابرت کگان، نظریه‌پرداز ارشد سیاست خارجی آمریکا، در اظهاراتی با اشاره به جنگ علیه ایران، از شکست بهانه اصلی رئیس‌جمهور آمریکا خبر داد و تغییرات دائمی در معادلات منطقه را پیش‌بینی کرد.

شکست بهانه اصلی ترامپ برای جنگ

کگان گفت: بهانه اصلی ترامپ برای جنگ (توقف اورانیوم غنی‌شده ایران) شکست خورده و تهران در مذاکرات آینده نیز در این مورد عقب‌نشینی نخواهد کرد.

تنگه هرمز دیگر به فرم سابق برنمی‌گردد

وی افزود: تنگه هرمز دیگر هرگز به فرم سابق خود برنمی‌گردد و غرب باید ایده «آبراه آزاد بین‌المللی» را فراموش کند.

اداره تنگه هرمز تحت مدیریت مستقیم ایران

این نظریه‌پرداز آمریکایی در ادامه اظهار داشت: از این پس شریان حیاتی انرژی دنیا باز خواهد بود، اما با یک تفاوت بزرگ؛ تمام قوانین، ورود و خروج‌ها تحت مدیریت و اراده مستقیم ایران تعیین می‌شود.

ابزار قدرتمند ایران برای مجازات مخالفان

کگان در پایان خاطرنشان کرد: این تغییر بزرگ، ابزاری قدرتمند به ایران می‌دهد تا هر کشوری را که برخلاف منافعش عمل کند، از طریق مسدود کردن مسیر ملوانی‌اش مجازات کند.

.................

پایان پیام/