آمریکا جنگ را باخت/ تنگه هرمز تحت مدیریت جدید ایران است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رابرت کگان، نظریهپرداز ارشد سیاست خارجی آمریکا، در اظهاراتی با اشاره به جنگ علیه ایران، از شکست بهانه اصلی رئیسجمهور آمریکا خبر داد و تغییرات دائمی در معادلات منطقه را پیشبینی کرد.
شکست بهانه اصلی ترامپ برای جنگ
کگان گفت: بهانه اصلی ترامپ برای جنگ (توقف اورانیوم غنیشده ایران) شکست خورده و تهران در مذاکرات آینده نیز در این مورد عقبنشینی نخواهد کرد.
تنگه هرمز دیگر به فرم سابق برنمیگردد
وی افزود: تنگه هرمز دیگر هرگز به فرم سابق خود برنمیگردد و غرب باید ایده «آبراه آزاد بینالمللی» را فراموش کند.
اداره تنگه هرمز تحت مدیریت مستقیم ایران
این نظریهپرداز آمریکایی در ادامه اظهار داشت: از این پس شریان حیاتی انرژی دنیا باز خواهد بود، اما با یک تفاوت بزرگ؛ تمام قوانین، ورود و خروجها تحت مدیریت و اراده مستقیم ایران تعیین میشود.
ابزار قدرتمند ایران برای مجازات مخالفان
کگان در پایان خاطرنشان کرد: این تغییر بزرگ، ابزاری قدرتمند به ایران میدهد تا هر کشوری را که برخلاف منافعش عمل کند، از طریق مسدود کردن مسیر ملوانیاش مجازات کند.
