اسقف مسیحی: در میان مسلمانان تبلیغ کنید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ اسقف آنتونیو سوئتا از حوزه اسقفی ونتیمیلیا-سن‌رموی ایتالیا در نامه‌ شبانی که به مناسبت عید پنطیکاست منتشر کرده، از مسیحیان خواسته است توجه بیشتری به مسلمانان ساکن این منطقه داشته باشند و برای معرفی دین مسیحیت در میان آنان تلاش کنند. او در این نامه، موضوع اصلی را «محبت به همسایه» و «اعلام محبت خدا به مسلمانان» عنوان کرده است.

سوئتا در این نامه، به شخصیت «فرانسیس آسیزی(قدیس برجسته کلیسای کاتولیک)» اشاره کرده و او را نمونه‌ای برای رفتار مسیحیان دانسته است. به گفته او، مسیحیان باید ابتدا با رفتار و عمل خود ایمانشان را نشان دهند و سپس در صورت امکان، آموزه‌های دینی خود را بیان کنند. او تأکید کرده است که تبلیغ دین تنها با سخن نیست، بلکه باید در رفتار و شیوه زندگی نیز دیده شود.

این اسقف همچنین با اشاره به بیانیه «نوسترا آتاته» از اسناد مهم کلیسای کاتولیک، گفته است که مسیحیان باید با مسلمانان با احترام برخورد کنند. با این حال، او افزوده است که احترام به مسلمانان نباید باعث شود مسیحیان از معرفی باورهای دینی خود دست بکشند و به گفته او، کلیسا همچنان وظیفه دارد آموزه‌های مسیحیت را اعلام کند.

در بخش پایانی نامه نیز آمده است که این اسقف قصد دارد از سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برنامه‌هایی برای آشنایی بیشتر با مسلمانان ساکن منطقه و تقویت ارتباط با آنان اجرا کند. این برنامه‌ها قرار است شامل آموزش و فراهم کردن زمینه دیدار و گفت‌وگو باشد.

.............

پایان پیام