به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف در اظهاراتی خطاب به اسرائیل گفت «هر انتخابی، هزینه‌ای دارد و صورت‌حساب آن هم از راه می‌رسد» و با اشاره به اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان، این اقدامات را شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتش‌بس دانست.

قالیباف در این موضع‌گیری، رژیم اسرائیل را «رژیم نسل‌کش صهیونیستی» خواند و گفت اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان نشان می‌دهد آمریکا به آتش‌بس پایبند نیست.

او همچنین با بیان اینکه هر انتخابی، هزینه‌ای دارد، تأکید کرد صورت‌حساب آن هم از راه می‌رسد» و افزود: «همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.

