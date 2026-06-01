  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

قالیباف خطاب به رژیم صهیونیستی: صورت‌حساب حمله به اسرائیل از راه می‌رسد

۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴
کد مطلب: 1821281
قالیباف خطاب به رژیم صهیونیستی: صورت‌حساب حمله به اسرائیل از راه می‌رسد

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس رژیم صهیونیستی را تهدید به پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف در اظهاراتی خطاب به اسرائیل گفت «هر انتخابی، هزینه‌ای دارد و صورت‌حساب آن هم از راه می‌رسد» و با اشاره به اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان، این اقدامات را شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتش‌بس دانست.

قالیباف در این موضع‌گیری، رژیم اسرائیل را «رژیم نسل‌کش صهیونیستی» خواند و گفت اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان نشان می‌دهد آمریکا به آتش‌بس پایبند نیست.

او همچنین با بیان اینکه هر انتخابی، هزینه‌ای دارد، تأکید کرد صورت‌حساب آن هم از راه می‌رسد» و افزود: «همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.

.

قالیباف خطاب به رژیم صهیونیستی: صورت‌حساب حمله به اسرائیل از راه می‌رسد

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha