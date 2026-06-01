به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسلام‌آباد به طور قاطع به گمانه‌زنی‌ها درباره پیوستن به توافقات ابراهیم که از سوی رژیم صهیونیستی تبلیغ می‌شود، پاسخ منفی داد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از کشورهای مسلمان خواست تا روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کنند و این را به عنوان بخشی از ابتکاری برای صلح منطقه‌ای گسترده‌تر مطرح کرد.

تأکید بر موضع ثابت پاکستان

یک مسئول ارشد پاکستانی گفت: می‌خواهم به وضوح اعلام کنم که سیاست ثابت اسلام‌آباد این است که پاکستان تا زمانی که فلسطین به رسمیت شناخته نشود و کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای پیش از ۱۹۶۷ با پایتختی قدس تأسیس نگردد، همچنان حامی فلسطین خواهد بود.

واکنش شدید احزاب سیاسی و سازمان‌های مذهبی پاکستان

اظهارات ترامپ واکنش‌های شدیدی در پاکستان به دنبال داشته است. احزاب سیاسی اصلی، سازمان‌های مذهبی و گروه‌ها و ائتلاف‌های جامعه مدنی، واشنگتن را متهم کرده‌اند که کشورهای مسلمان را تحت فشار قرار داده است تا اسرائیل را به رسمیت بشناسند، بدون اینکه حقوق فلسطینی‌ها را مورد توجه قرار دهند.

توافقات ابراهیم؛ طرحی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل

گفتنی است توافق موسوم به ابراهیم که توسط رژیم صهیونیستی تبلیغ می‌شود، شامل توافق‌هایی است که با حمایت آمریکا، روابط کشورها را با رژیم اسرائیل عادی‌سازی می‌کند.

