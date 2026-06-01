به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین آیت‌الله زارع، رئیس هیئت امنای موسسه خیریه محبان ثارالله، با تبریک ایام عید سعید قربان، عید غدیر خم و سالروز ولادت امام هادی (ع)، از توزیع هزار بسته معیشتی و 12 سری جهیزیه برای نیازمندان در این ایام پربرکت خبر داد.

وی این اقدام را در راستای سفارشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و شهیدان والامقام برای ایجاد همدلی با نیازمندان دانست.

رئیس هیئت امنای موسسه خیریه محبان ثارالله با اشاره به ماهیت طلبگی این مجموعه، اظهار داشت: امیدواریم این حرکت خیرخواهانه، لبیک به ندای ولی‌فقیه باشد و همه گروه‌های جهادی، مساجد و ائمه جماعت نیز با جدیت بیشتر در این مسیر گام بردارند.

وی در پایان، از تمامی خیرین عزیز که در این برنامه مشارکت داشتند، صمیمانه تشکر کرد و از خداوند متعال خواست تا همه اعمال نیک را به بهترین نحو بپذیرد.