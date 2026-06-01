به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «یدیعوت آحارونوت» رژیم صهیونیستی روز دوشنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی خبر داد که تصمیم برای حمله به ضاحیه بیروت با هماهنگی با واشنگتن گرفته شده است.

این مقام اسرائیلی مدعی شد که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای آتش‌بس بوده اما حزب‌الله در این زمینه همکاری نمی‌کند، به همین دلیل است که واشنگتن با حمله به بیروت موافقت کرده است.

تلفات سنگین اسرائیل در جنوب لبنان

گفتنی است رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر در جنوب لبنان متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و نتوانسته حملات کوبنده مجاهدان حزب‌الله را متوقف کند.

مجاهدان حزب‌الله، اهداف خود را در شمال فلسطین اشغالی و محل تجمع خودروها و نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان به خصوص اطراف قلعه الشقیف با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده‌اند.

رژیم صهیونیستی از صبح امروز (دوشنبه) نیز چندین بار مناطق مسکونی در شهر صور در جنوب لبنان را هدف قرار داده و بیمارستان «جبل عامل» شهر صور یکی از اهداف امروز حملات جنگنده‌های صهیونیست‌ها بوده است.

