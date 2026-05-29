لبنان حملات رژیم صهیونیستی به آثار تاریخی شهر صور را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️توپ آتشی که در ساختمانی منفجر می‌شود و سپس دود غلیظی که در اطراف آن پراکنده شده و سنگ‌هایی با قدمتی هزاران ساله را در بر می‌گیرد. تنها چند قدم آن‌سوتر از منطقه تاریخی صور که در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، خبرگزاری فرانسه صبح پنج‌شنبه این صحنه را از حمله اسرائیل در جنوب لبنان ثبت کرد. حمله‌ای که حدود دو ساعت پس از هشدار ارتش رژیم صهیونیستی درباره هدف قرار دادن ساختمانی در شهر صور انجام شد. ارتش رژیم صهیونیستی همراه این هشدار، نقشه‌ای منتشر کرده بود که محل موردنظر را در نزدیکی مستقیم منطقه تاریخی نشان می‌داد.

این هشدار، اقدامی جداگانه و استثنایی نبود. چرا که رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر، بارها برای محله‌های گسترده‌ای از شهر ساحلی صور هشدار تخلیه صادر کرده و حملات هوایی سنگینی را در اطراف بناها و آثار تاریخی این شهر که گواه تمدن‌های مختلف در طول تاریخ این ساحل هستند، انجام داده است.

مقام‌های لبنانی این حملات در نزدیکی مکان‌های تاریخی تحت حفاظت یونسکو را محکوم کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، «غسان سلامه» وزیر فرهنگ این کشور با همتایان خود در جهان و همچنین سازمان‌های بین‌المللی تماس‌هایی برقرار کرد تا توجه آنان را به خسارت‌های گسترده وارد شده به اماکن باستانی و محله‌های تاریخی جنوب لبنان به‌ویژه در شهر صور و قلعه شقیف، جلب کند.

وی یادآور شد که بسیاری از این مکان‌ها تحت حفاظت ویژه یونسکو قرار دارند و باید از هرگونه حمله هوایی یا توپخانه‌ای مصون بمانند.

از سوی دیگر، «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچ چیز نمی‌تواند حملات مداوم به مناطق صور و نبطیه و تخریب آثار تاریخی آنها را توجیه کند.»

همچنین شهرداری «أرنون» که قلعه شقیف در آن واقع شده، در بیانیه‌ای در فیس‌بوک، حمله رژیم صهیونیستی به این قلعه تاریخی را به شدیدترین شکل ممکن محکوم و خواستار حفاظت از این اثر تاریخی در برابر خسارت‌های بیشتر شد.

قلعه شقیف که ریشه‌های آن به دوران صلیبی‌ها و حتی پیش از آن بازمی‌گردد، پیش‌تر نیز طعم جنگ را چشیده است. چرا که ارتش رژیم صهیونیستی در دوران اشغال جنوب لبنان بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰ از آن به‌عنوان پایگاه نظامی استفاده می‌کرد.

شهر صور نیز از سال ۱۹۸۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و تنها حدود ۲۰ کیلومتر با مرزهای فلسطین اشغالی فاصله دارد. نزدیکی‌ که باعث شده این شهر از زمان گسترش تنش‌ها همواره در تیررس حملات قرار گیرد.

یونسکو در نوامبر ۲۰۲۴ و در جریان دور قبلی جنگ میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله، به ۳۴ سایت میراث فرهنگی لبنان، حفاظت ویژه موقت اعطا کرده بود و هشدار داده بود که نقض این حفاظت، تخلفی جدی از کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ محسوب می‌شود و می‌تواند پیگرد قضایی به همراه داشته باشد.

این سازمان همچنین در آوریل گذشته، ۳۹ مکان دیگر را نیز به این فهرست افزود. اقدامی که نشان‌دهنده نگرانی عمیق نسبت به نابودی میراث تاریخی و تمدنی لبنان است. میراثی که در صورت از بین رفتن، جبران آن ممکن نخواهد بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸