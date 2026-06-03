بیان ویژگی های «روح» در قرآن

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: از آیات قرآن مجید، مشخصات و ویژگی‌ های زیر برای روح آدمی استفاده می‌ شود:



الف- روح آدمی دارای استقلال است و بعد از جدا شدن از بدن باقی می‌ ماند و آیه «اَللهُ یَتَوَفّی اْلأَنْفُسَ...»(۱) گواه بر این حقیقت است.



ب- روح آدمی بعد از جدا شدن از بدن ممکن است در عالم برزخ از انواع نعمت‌های الهی متنعّم، و یا معذّب به عذاب‌های دردناک باشد: قرآن در بیان نعمت های الهی می فرماید: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» (۲)؛

([ای پیامبر] هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مرده اند! بلکه زنده اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند)، همچنین در بیان عذاب الهی می فرماید: «النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَعَشِیًّا ۖ وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ» (۳)؛

([عذاب آنها] آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شود؛ و روزی که قیامت برپا شود [می فرماید] فرعونیان را در سخت ترین عذابها وارد کنید). که این آیات همگی گواه بر این معنی است.



ج- ساختمان روح با جسم تفاوت بسیار دارد؛ خداوند روح را از عالم أَمْر بیان فرموده: «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی» (۴)؛ (واز تو درباره روح سؤال می کنند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است)، و در آیه دیگر آفرینش آن را «خلقتی جدید» معرفی کرده و می فرماید: «ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» (۵)؛ (سپس آن را آفرینش تازه ای بخشیدیم).



د- آگاهی انسان از چگونگی روح و اسرار آن بسیار ناچیز است، آیه ۸۵ سوره اسراء «وَ ما أُوِتیْتُمْ مِنَ الْعِلمِ اِلّا قَلِیْلا»؛ (و از علم و دانش، جز اندکی به شما داده نشده است)، شاهد این مدّعا است.



ه- رابطه روح با جسم در حال خواب ضعیف می‌ شود، لکن این ارتباط در حال مرگ به کلّی قطع می‌ گردد. قرآن می فرماید: «اللَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا» (۶)؛ (خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند، و روح کسانی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد).



و- در مجموع، روح و پدیده‌ های روحی آیات مهمّی از عظمت خدا و وسیله مهم معرفة الله است «اِنَّ فی ذلِکَ لآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُوْنَ» (۷)؛ (در این امر نشانه های روشنی است برای کسانی که می اندیشند).(۸)

پی نوشت: