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تحلیلگر آمریکایی:

جنگ با ایران پایان ندارد؛ بزرگ‌ترین پیروزی ترامپ، خروج از خاورمیانه است

۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۳
کد مطلب: 1832154
جنگ با ایران پایان ندارد؛ بزرگ‌ترین پیروزی ترامپ، خروج از خاورمیانه است

یک تحلیلگر آمریکایی با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه درگیری با ایران، تأکید کرد که بهترین دستاورد دولت دونالد ترامپ می‌تواند پایان دادن به حضور آمریکا در خاورمیانه و تمرکز بر مسائل داخلی این کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تج گیل»، تحلیلگر آمریکایی، در گفت‌وگو با «استیو بنن» با انتقاد از تداوم تنش‌ها با ایران، هشدار داد که ادامه این درگیری می‌تواند آمریکا را وارد جنگی فرسایشی و بی‌پایان کند.

وی با بیان اینکه «اگر به درگیری با ایران ادامه دهیم، این جنگ تا ابد طول خواهد کشید و به جنگ دیگری تبدیل می‌شود که پایانی ندارد»، افزود: «بزرگ‌ترین پیروزی که ترامپ اکنون می‌تواند به دست آورد، خروج از این درگیری و ترک خاورمیانه است. ما باید تمرکز خود را بر مسائل و مشکلات داخلی آمریکا قرار دهیم.»

این تحلیلگر آمریکایی همچنین با اشاره به هزینه‌های اقتصادی این درگیری گفت: «تنها در فصل بهار، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای این درگیری هزینه شده است و ذخایر راهبردی نفت آمریکا نیز تقریباً به صفر رسیده است.»

گیل در ادامه با مقایسه شرایط کنونی آمریکا با تجربه اتحاد جماهیر شوروی در جنگ افغانستان، هشدار داد: «اتحاد جماهیر شوروی به دلیل درگیری‌های خود در افغانستان در دهه ۱۹۸۰ میلادی فروپاشید و اگر آمریکا همین مسیر را ادامه دهد، ممکن است با سرنوشتی مشابه روبه‌رو شود.»

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