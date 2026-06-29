به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تج گیل»، تحلیلگر آمریکایی، در گفت‌وگو با «استیو بنن» با انتقاد از تداوم تنش‌ها با ایران، هشدار داد که ادامه این درگیری می‌تواند آمریکا را وارد جنگی فرسایشی و بی‌پایان کند.

وی با بیان اینکه «اگر به درگیری با ایران ادامه دهیم، این جنگ تا ابد طول خواهد کشید و به جنگ دیگری تبدیل می‌شود که پایانی ندارد»، افزود: «بزرگ‌ترین پیروزی که ترامپ اکنون می‌تواند به دست آورد، خروج از این درگیری و ترک خاورمیانه است. ما باید تمرکز خود را بر مسائل و مشکلات داخلی آمریکا قرار دهیم.»

این تحلیلگر آمریکایی همچنین با اشاره به هزینه‌های اقتصادی این درگیری گفت: «تنها در فصل بهار، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای این درگیری هزینه شده است و ذخایر راهبردی نفت آمریکا نیز تقریباً به صفر رسیده است.»

گیل در ادامه با مقایسه شرایط کنونی آمریکا با تجربه اتحاد جماهیر شوروی در جنگ افغانستان، هشدار داد: «اتحاد جماهیر شوروی به دلیل درگیری‌های خود در افغانستان در دهه ۱۹۸۰ میلادی فروپاشید و اگر آمریکا همین مسیر را ادامه دهد، ممکن است با سرنوشتی مشابه روبه‌رو شود.»

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