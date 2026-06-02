ترامپ: توافق با ایران احتمالا طی هفته آینده حاصل خواهد شد!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه ای بی سی نیوز ادعا کرد: توافق با ایران احتمالا طی هفته آینده حاصل خواهد شد.
ترامپ شامگاه دوشنبه به وقت محلی در مصاحبه با این شبکه تلویزیونی آمریکایی و در تناقض با اظهارات قبلی خود مدعی شد، فکر میکند «طی هفته آینده» با ایران برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید.
او در یک گفتوگوی تلفنی با این شبکه تلویزیونی آمریکا مدعی شد: «اوضاع خوب به نظر میرسد، خیلی خوب.»
ترامپ مدعی شد: «امروز یک مشکل کوچک وجود داشت، اما من خیلی سریع آن را برطرف کردم، همانطور که احتمالاً قبلاً متوجه شدهاید.»
رئیسجمهوری آمریکا دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ایران را «حتی بهتر از یک پیروزی نظامی» توصیف کرد و افزود: «این موضوع سادهای نیست. شما درباره یک کشور واقعاً بزرگ صحبت میکنید؛ کشوری بسیار بزرگ که قرار است به توافق برسد. خصومتهای بسیار عمیقی وجود دارد.»
ترامپ ادعا کرد کرد: «بنابراین این کار برای آنها آسان نیست. از دیدگاه ما هم آسان نیست. اما در حال به دست آوردن آن چیزی هستیم که نیاز است به دست آوریم.»
رئیسجمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تفاهمنامه مربوط به بازگشایی تنگه هرمز نهایی و مورد توافق قرار خواهد گرفت، گفت: «فکر میکنم این اتفاق طی هفته آینده رخ دهد.»
ترامپ مدعی شد: هنوز بهطور نهایی با این تفاهمنامه موافقت نکرده است، زیرا «هنوز باید روی چند مورد دیگر به توافق برسیم.» تهران به تشدید حملات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان واکنش نشان داده است.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آتشبس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتشبسی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، محسوب میشود. نقض این آتشبس در هر یک از جبههها، به منزله نقض آن در تمامی جبههها است.»
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: «ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتشبس خواهند بود.»
«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مذاکرهکننده ایران نیز تصریح کرد: «اعمال محاصرهٔ دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط رژیم نسلکش صهیونیستی، شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتش بس است. هر انتخابی، هزینهای دارد و صورتحساب آن هم از راه میرسد.»
رئیس جمهوری آمریکا 23 می 2026 برابر با دوم خرداد 1405 ادعا کرد: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبهها و جزییات نهایی توافق در دست بررسی است و بهزودی اعلام خواهد شد.
«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهاییسازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است و پایان تعرضات دریایی آمریکا، که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد میکند، و آزادسازی اموال بلوکهشده ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.
