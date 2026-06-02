جامعه مدرسین: شجاعت امروز مردم ایران برگرفته از مکتب خمینی کبیر است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آستانه سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(قدس‌سره) بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام راحل عظیم الشان؛ آیت الله العظمی روح الله الموسوی الخمینی (قدس سره)، بر روح مطهر آن یگانه قرن درود می‌فرستیم و علوّ درجات آن بزرگوار را از خدای متعال خواستاریم.

آن مرد بزرگ، پدیدآورنده انقلاب اسلامی و معمار نظام اسلامی بود و این شجره طیبه که امروز تنومند و بارور شده، با مجاهدت‌های آن امام بزرگوار غرس شد.

ملتی که آن امام عزیز پرورش داد، امروز بار دیگر مبعوث شده‌اند و با اقتدار در میدان و خیابان به مصاف دشمنان انسانیت رفته‌اند.

شجاعت امروز مردم ایران، برگرفته از مکتب خمینی کبیر است و این ملت، همچنان با التزام به رهنمودهای آن بزرگ‌مرد، روی به سوی قله‌ها دارد.

امسال در حالی یاد و نام امام عزیز را گرامی می‌داریم که داغ سنگینی بر دل داریم. هر سال را به امید رؤیت خَلَف صالح خمینی کبیر و شنیدن کلام انسان‌ساز و اقتدار آفرینش، به زیارت حرم مطهر امام عظیم الشأن نایل می‌آمدیم و درس‌های مکتب امام را از بهترین و ممتازترین شاگردش فرا می‌گرفتیم.

امروز مکتب امام خمینی و امام شهید آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سرهما) با هدایت‌ها و رهنمودهای خَلَف صالح آنان، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله العالی)، چراغ راه ما خواهد بود و إن‌شاءالله در مسیر ولایت فقیه و تبعیت از فرامینش، سالک راه اندیشه‌های آن رهبران عظیم الشأن باشیم.

هر دو امام انقلاب اسلامی، توصیه‌های اکیدی بر تقویت بنیه دینی و معرفتی، استقامت بر آموزه‌های اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله)، استکبار ستیزی و مردم داری داشتند. این توصیه‌ها امروز در جنگ تحمیلی سوم، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد و مسئولان با توجه خاص به مردم و معیشت آنان در شرایط کنونی، بر پیوند خود با مردم بیافزایند و مسائل کشور و تأمین نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند.

در موضوع مذاکره برای خاتمه جنگ، حفظ بی‌اعتمادی عمیق به دشمن و تلاش برای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته)، در مدیریت انحصاری تنگه هرمز توسط ایران و دریافت غرامت باید قاطعانه پیگیری شود.

همچنان همگان را به حضور پرشور در خیابان‌ها دعوت می‌کنیم و با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، ارج نهادن به مجاهدت‌های ملت را از همه مسئولان خواستاریم.

إن‌شاءالله با عنایات حضرت حق، جلّ و علا و توسّل به سرور و مولایمان، حضرت بقیة الله الاعظم (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، در التزام به رهنمودهای امامین انقلاب و پاسداشت خون‌های پاک شهدای مظلوم دو جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی و در رأس آن‌ها رهبر عظیم‌الشأن شهیدمان (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) سربلند باشیم و ملتِ ایران قوی در سایه عمل به رهنمودهای رهبر عزیزمان، بر بلندای قله عزت و افتخار همچنان مستدام و پیروز باشند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

