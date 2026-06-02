کتاب «امام علی(ع) از دیدگاه خلفا» به زبان سواحیلی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «امام امیرالمومنین علی(ع) از دیدگاه خلفا» به زبان سواحیلی ترجمه و منتشر شد.

این کتاب توصیف و تحلیلی از شخصیت والای امام علی(ع) و اعتراف به برتری‌های آن حضرت از منظر خلفای اهل سنت است. نگارنده در این کتاب، درصدد بوده تا با تحقیق در منابع روایی معتبر اهل سنت، مواردی از فضایل و امتیازات خاص امیرالمومنین(ع) که مورد تأیید و اعتراف دشمنان اصلی او قرار گرفته است را در اختیار حقیقت‌جویان قرار دهد.

اهم مندرجات کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

1 ـ احادیثی از پیامبر(ص) درباره اوصاف علی(ع) که توسط خلفای راشدین و عده‌ای دیگر از خلفای اموی و عباسی نقل شده است؛

2 ـ اعتراف‌های آنان نسبت به انواع برتری‌ها و برخورداری‌های امام در زمینه‌های مختلفی چون علمی، تقوایی، اخلاقی و سیاسی و شایسته‌تر بودن آن حضرت برای تصدی منصب جانشینی پیامبر(ص)؛

3 ـ پرسش‌های علمی و دینی و درخواست مشورت‌های سیاسی خلفا از امام علی(ع) به هنگام گرفتار شدن در مشکلات؛

4 ـ اعتراف به ناتوانی علمی و ارجاع پرسش‌گران به امیرالمومنین(ع) از سوی آنان.

کتاب امام علی علیه‌السلام از دیدگاه خلفا اثر مهدی فقیه ایمانی، از سوی کاظم عباس لواکی بیبی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

