ایلهان عمر: اسرائیل الگوی غزه را به لبنان صادر کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده دموکرات کنگره آمریکا، ایلهان عمر، با محکوم کردن اقدامات اسرائیل در لبنان، خواستار توقف فوری کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل شد و گفت تلآویو سالهاست بدون پرداخت هیچ هزینهای مرتکب «نسلکشی» و دیگر «جنایتها» میشود.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درسی که اسرائیل بارها و بارها آموخته این است که میتواند نسلکشی و دیگر جنایتها را تقریباً با مصونیت کامل انجام دهد.» او افزود که نبود پاسخگویی جدی بینالمللی، اسرائیل را در ادامه سیاستهای نظامی خود جسورتر کرده است.
«اسرائیل الگوی غزه را به لبنان صادر کرده است»
این نماینده کنگره آمریکاتأکید کرد اسرائیل اکنون همان رویکردی را که پیشتر در جنگ غزه به کار گرفته بود، در لبنان دنبال میکند.
وی با اشاره به پیامدهای انسانی جنگ در لبنان گفت که حملات اسرائیل هزاران نفر را به کام مرگ کشانده و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. او این وضعیت را نشانه گسترش دامنه بحران انسانی در منطقه دانست.
درخواست صریح برای قطع کمکهای نظامی آمریکا
نماینده دموکرات کنگره آمریکا در ادامه موضع خود را به شکلی صریح بیان کرد و نوشت: «دیگر هیچ کمک آمریکایی به اسرائیل نباید صورت گیرد.» این شعار در ماههای اخیر به یکی از مطالبات بخشی از جریانهای مترقی در آمریکا تبدیل شده است که خواستار توقف حمایتهای نظامی واشنگتن از تلآویو هستند.
