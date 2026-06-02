رهبر اقلیت سنا: از مبارزه برای پایان جنگ علیه ایران، دست نمی‌کشیم!

۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷
کد مطلب: 1821615
چاک شومر، سناتور دموکرات آمریکا، با اشاره به خطراتی که متوجه نیروهای آمریکایی است، اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز مبنی بر نداشتن «عجله» برای پایان جنگ با ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چاک شومر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اینکه برای پایان دادن به جنگ با ایران «عجله‌ای ندارد» واکنش نشان داد و نوشت: «ترامپ می‌گوید برای پایان دادن به جنگ ایران عجله‌ای ندارد. عجله‌ای ندارد؟»

او در ادامه با اشاره به پیامدهای انسانی و اقتصادی جنگ افزود: «این را به نیروهای ما که در معرض خطر قرار دارند بگویید. این را به خانواده‌های آن‌ها بگویید. این را به آمریکایی‌هایی بگویید که زیر فشار قیمت‌های بی‌سابقه بنزین در پمپ‌بنزین‌ها خرد شده‌اند.»

رهبر اقلیت سنا همچنین تأکید کرد که دموکرات‌ها به تلاش برای پایان دادن به جنگ ادامه خواهند داد و نوشت: «ما از مبارزه برای پایان دادن یک‌بار برای همیشه به این جنگ دست نخواهیم کشید.»

شایان ذکر است دموکرات‌ها با بهره‌برداری از کاهش چشمگیر محبوبیت دونالد ترامپ و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ با ایران، به کسب اکثریت کرسی‌های سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ امیدوار هستند

