به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چاک شومر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اینکه برای پایان دادن به جنگ با ایران «عجلهای ندارد» واکنش نشان داد و نوشت: «ترامپ میگوید برای پایان دادن به جنگ ایران عجلهای ندارد. عجلهای ندارد؟»
همچنین بخوانید: مصاحبۀ ترامپ با فاکس نیوز؛ عجلهای برای توافق نداریم!
او در ادامه با اشاره به پیامدهای انسانی و اقتصادی جنگ افزود: «این را به نیروهای ما که در معرض خطر قرار دارند بگویید. این را به خانوادههای آنها بگویید. این را به آمریکاییهایی بگویید که زیر فشار قیمتهای بیسابقه بنزین در پمپبنزینها خرد شدهاند.»
رهبر اقلیت سنا همچنین تأکید کرد که دموکراتها به تلاش برای پایان دادن به جنگ ادامه خواهند داد و نوشت: «ما از مبارزه برای پایان دادن یکبار برای همیشه به این جنگ دست نخواهیم کشید.»
شایان ذکر است دموکراتها با بهرهبرداری از کاهش چشمگیر محبوبیت دونالد ترامپ و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ با ایران، به کسب اکثریت کرسیهای سنا در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ امیدوار هستند
...........
پایان پیام
نظر شما