به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی «جعفر سبحانی» از مراجع تقلید شیعه با تاکید بر ضرورت حمایت از روند مذاکرات، گفتند: همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم، اما در عین حال تابع نتیجه آن نیز باشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

ایشان در دیدار رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام در جامعه، اظهار داشتند: قرآن مجید می‌فرماید: به ریسمان خدا چنگ بزنید و از تفرقه دوری بجویید. در اینجا یک نکته وجود دارد که چرا خداوند می‌فرماید «بحبل‌الله» و نمی‌فرماید «بالقرآن»؟ شاید نظر این باشد که جمعیتی که متفرق باشند و انتظام خود را از دست بدهند، مانند آدمی هستند که در چاه افتاده است.

آیت الله سبحانی افزودند: اگر بخواهیم او را نجات بدهیم، چه کار می‌کنیم؟ ریسمان یا طنابی را برای او می‌فرستند، به آن چنگ می‌زند و بیرون می‌آید. اگر بخواهیم از این بحران بیرون بیاییم، در درجه اول وحدت کلمه و انسجام، قدم اول پیروزی ماست؛ اینکه یک صدا و یک مطلب مطرح باشد.

مرجع تقلید شیعیان ادامه دادند: البته «همه» به آن معنایی که در سیاست استعمال می‌کنند، نیست، اما اصل وحدت و انسجام برای عبور از مشکلات ضروری است.

رییس‌جمهور در برابر مشکلات همچون کوه استوار بایستد

معظم‌له همچنین خطاب به رییس دفتر رییس‌جمهور گفتند: سلام بنده را به آقای دکتر پزشکیان برسانید. ایشان در سخت‌ترین مواقف عَلَم مسئولیت را پذیرفتند. «مرد آن است که در کشاکش دهر، سنگ زیرین آسیا باشد»؛ در سختی‌ها و مشکلات، مردانگی خود را نشان بدهد.

آیت‌الله سبحانی تصریح کردند: هر وقت سنگ زیرین آسیا باشد، در همان‌جا استقامت کند. ایشان باید همچون کوه استوار بایستد، از خدا کمک بخواهد و خداوند کمک خواهد کرد. این تمثیل و این تذکر برای این است که هیچ شکست و هیچ حزن و اندوهی را به خود راه ندهد. خداوند منان او را کمک خواهد کرد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گران‌فروشی اشاره کردند و گفتند: با آنکه رسانه‌ها درباره این بحران سخن می‌گویند، هنوز برخی از افراد تخلف می‌کنند و از قیمت واقعی بالاتر می‌فروشند. این مسئله برای مردم ایجاد اشکال می‌کند.

مرجع تقلید افزودند: اگر بخواهیم وحدت کلمه را احساس کنیم، باید به طبقه پایین جامعه بیشتر توجه کنیم. امیرالمؤمنین(ع) در معارف خود تأکید می‌کنند که به طبقه پایین توجه شود و نه فقط به طبقه بالا.

ایشان اضافه کردند: یکی از راهکارها این است که همان قیمتی که دولت مقرر کرده است رعایت شود و از آن تخلف نکنند، زیرا این خود می‌تواند سبب وحدت کلمه اسلامی باشد.

آیت‌الله سبحانی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات اظهار داشتند: گاهی مشاهده می‌شود که برخی دوستان از مذاکره خوششان نمی‌آید. ما باید ببینیم اسلام چه می‌گوید. ما برای نوشتن قانون اساسی به تهران رفته بودیم. همه ما از خبرگان اول بودیم؛ از جمله آقای دکتر بهشتی، آقای منتظری، آقای مکارم و دیگر بزرگان. یک نفر به امام گفت: آقا، شما ما را مأمور کرده‌اید که قانون اساسی بنویسیم، در حالی که ما تا به حال قانون اساسی ننوشته‌ایم. ایشان فرمودند: «آنچه اسلام می‌گوید، همان را بنویسید».

اسلام هم به قدرت سفارش می‌کند و هم به مذاکره

معظم‌له تصریح کردند: واقعاً ما باید ببینیم اسلام ما را به مذاکره دعوت می‌کند یا به مخاصمه. اسلام می‌گوید هم قوت و قدرت در مقابل دشمن لازم است و هم مذاکره را مطرح می‌کند.

آیت الله سبحانی افزودند: مذاکره فی‌نفسه مسئله‌ای نیست؛ باید نتیجه مذاکرات را دید. اگر واقعاً توانستیم مبانی خودمان، استقلال خودمان و خواسته‌های ملت را تأمین کنیم، چه بهتر؛ و اگر نشد، آن وقت باید تصمیم دیگری گرفت.

ایشان تاکید کردند: ما همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم، اما تابع نتیجه آن نیز باشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. من معتقدم که ان‌شاءالله راه‌حل آن است که هم با قوت و قدرت سخن بگوییم، هم اهل دفاع باشیم و هم اهل مذاکره. بستگی دارد که طرف مقابل چگونه با ما برخورد کند.

ایشان اظهار داشتند: این نظر شخصی من است. آقایانی که در این ۴۰ سال مسئولیت داشته‌اند و در صحنه بوده‌اند، برخی از آنان را نیز دعوت کنید، با آنها مشورت کنید و با آنان مذاکره داشته باشید. به گمان من، آنها نیز فکر ایرانی و اسلامی دارند و می‌توان از تجربیاتشان استفاده کرد. شایسته نیست که به طور کامل از صحنه دور نگه داشته شوند.

