پلتفرم گردشگری فارس معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، بهزاد مریدی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل اداره کل میراث با 55 دقیقه تاخیر برگزار شد، پس از بخش بندی ها سه موضوع پایش، تعامل و نتیجه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بیش از سه هزار و 400 اثر ثبت شده میبایست این میراث را تقدیم نسل های آینده کرد، نیازمند به خدمت گرفتن ربات، هوش مصنوعی هستیم، تا به امروز یگان ویژه ما نقش کلی را داشته ایم، به نظر می رسد پایش هوش مصنوعی در کنار گزارشات مردمی کار بسیار خوبی خواهد بود، 3131 سامانه ای است که باید معرفی شود همه مردم خوب استان فارس باید در خصوص 3131 حساس شوند و حفاری های غیر مجاز را گزارش دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس، عنوان کرد: گزارشات مردمی برای نگاه داشت ما است، امید داریم به لطف اصحاب رسانه سامانه 3131 به همجا معرفی شود، مردم باید مسائل را به ما بگویند، برای اینکه یک دنیا داشته ها را از دست ندهیم باید به یکدیگر کمک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: 3131 نه تنها برای میراث بانی بلکه برای گردشگری ما نیز است، سامانه 3131 می تواند این کارکرد را داشته باشد، اطلاع رسانی در بستر اینترنت شامل دو بخش دیگر پایگاه خبری تحلیلی میراث فارس و سامانه 3131 است.

مردیدی گفت: هیچ ضرورتی ندارد مواردی که از پایگاه خبری تحلیلی میراث برداشته می شود از بهره برداری شود، مهم اطلاع رسانی است، موضوع پلتفرم گردشگری فارس تفاهم نامه ای بسته شد که به نظر ما یک پلتفرم متفاوتی باشد.