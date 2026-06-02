به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام حج ابراهیمی و در آستانه عید سعید غدیر علوی و همچنین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، مجمع جهانی اهلبیت(ع) با همکاری بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت، بنیاد بینالمللی غدیر، دانشگاه امام صادق(ع) و جامعة المصطفی العالمیة، وبینار بینالمللی «بازخوانی پیامهای حج و غدیر در تقریب، وحدت و همکاریهای مشترک اسلامی و انسانی» را به زبان تایلندی برگزار میکند.
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین میرلوحی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت امنای بنیاد بینالمللی غدیر، شیخ انصار لیمپان، رئیس مجتمع فرهنگی آموزشی دارالزهراء(س) تایلند و دکتر فهامی، عضو هیئت علمی دانشگاه به ارائه دیدگاههای خود درباره موضوع میپردازند و دبیر جلسه حجتالاسلام مسجدین لهجا، دبیر انجمن طلاب تایلندی در قم است.
این وبینار چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ (۳ ژوئن ۲۰۲۶) - ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران و ساعت ۱۶ به وقت بانکوک برگزار میشود و علاقهمندان برای حضور مجازی در این نشست میتوانند به لینک مراجعه کنند.
