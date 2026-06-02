پایداری اُسرا نماد کرامت ملی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر شهدا، اسرا و مجروحان «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» در اردوگاه نهرالبارد، در این بیانیه، جبهه خلق اعلام کرد با «احترام و تجلیل» در برابر زندگی و مبارزه یحیی سکاف می‌ایستد؛ فردی که به گفته این گروه، عمر خود را در دفاع از فلسطین و «قضیه عادلانه آن» وقف کرد و باور داشت نبرد آزادی‌بخش مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و زیر پرچم آزادی، حق و سرنوشت مشترک، یکپارچه می‌شود.

این بیانیه همچنین سکاف را «الگویی از مبارز عرب اصیل» توصیف کرد که فلسطین را در وجدان خود حمل کرد و با اراده‌ای «شکست‌ناپذیر» با اشغالگری مقابله کرد؛ به گونه‌ای که نام او در حافظه آزادگان و در وجدان کسانی که به عدالت مبارزه باور دارند، زنده مانده است.

جبهه خلق در ادامه، به خانواده سکاف نیز درود فرستاد و گفت آنان «رنج دوری» را با کرامت و استواری تحمل کرده و به آرمان فرزندشان وفادار مانده‌اند؛ زیرا از نگاه آنان، اسرا نماد کرامت ملی‌اند و آزادی حقی است که سرانجام باید به پیروزی برسد. بیانیه در پایان، ضمن سلام به همه اسرا و مبارزان در زندان‌های اسرائیل و خانواده‌هایشان، تأکید کرد پایداری آنان معنای وفاداری و مبارزه در برابر اشغالگری را نمایندگی می‌کند.

