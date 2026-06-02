به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در سخنرانی خود در «قله روحی اسلامی ـ مسیحی» که در دار طایفه موحدان دروز در فردان بیروت برگزار شد، حملات اسرائیل را نمونه‌ای از «وحشی‌گری و بربریت» توصیف کرد و گفت این اقدامات با حمایت آمریکا و در سایه سکوت جامعه جهانی ادامه دارد. او ابراز امیدواری کرد که نشست رهبران دینی لبنان به پیامی وحدت‌بخش برای همه لبنانی‌ها در برابر این حملات تبدیل شود و بر ضرورت همبستگی ملی و مردمی برای عبور از این مرحله تأکید کرد.

وی با اشاره به خطرهایی که به گفته او تمام لبنان و همه گروه‌های آن را تهدید می‌کند، بار دیگر بر حمایت خود از «پروژه دولت» تأکید کرد و گفت هیچ طرح سیاسی جداگانه‌ای خارج از چارچوب دولت ندارد. الخطیب خواستار شکل‌گیری دولتی نیرومند، عادل و حامی شهروندان شد؛ دولتی که بتواند از مرزها و حاکمیت لبنان دفاع کند، عدالت را میان همه شهروندان برقرار سازد، اقتصاد کشور را سامان دهد، اموال سپرده‌گذاران را بازگرداند و روند بازسازی و بازگشت آوارگان را مدیریت کند.

او همچنین گفت اشغالگری اسرائیل نباید به لبنان تحمیل شود و مقابله با آن، مسئولیتی ملی و حقی مشروع است. به گفته الخطیب، تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که تکیه صرف بر مذاکره برای وادار کردن اسرائیل به عقب‌نشینی نتیجه‌بخش نبوده است. از همین رو، او از دولت لبنان خواست در مواضع خود بازنگری کند و دست‌کم با هرگونه مذاکره در شرایطی که حملات و گسترش اشغال ادامه دارد، مخالفت کند. وی در پایان، ضمن قدردانی از لبنانی‌هایی که از آوارگان میزبانی کرده‌اند و نیز از کشورهای حامی لبنان، بر لزوم حفظ وحدت داخلی و دوری از فتنه تأکید کرد.

