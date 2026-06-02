به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این رویداد با مشارکت مهمانان و مخاطبانی از حدود ۱۵ کشور برگزار شد و بستری برای گفت‌وگوی دینی، فرهنگی و تحلیلی درباره جایگاه غدیر در فهم تحولات معاصر فراهم کرد. محور اصلی نشست، تبیین غدیر به‌عنوان جریانی زنده، تمدنی و اثرگذار در نسبت با مسائل امروز و بررسی پیوند آن با مفاهیمی همچون ولایت، هدایت، بصیرت، مقاومت، هویت دینی و رهبری اجتماعی بود.

در ابتدای این برنامه، بر بین‌المللی بودن نشست، تنوع زبانی مخاطبان و اهمیت انتقال مفاهیم بنیادین شیعی به جوامع اسپانیایی‌زبان تأکید شد. سپس حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین حسینی، مدیر مؤسسه بین‌المللی حضرت زینب(س)، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های مؤسسه، درباره اهداف برگزاری این نشست و ضرورت ارتباط‌گیری مستمر با مخاطبان بین‌المللی، به‌ویژه در آمریکای لاتین، توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه، در بخش فارسی نشست به تبیین جایگاه غدیر به‌عنوان اصل ولایت و استمرار خط هدایت پرداخت و نسبت این واقعه بزرگ اسلامی را با تحولات امروز مورد توجه قرار داد. وی در سخنان خود بر اهمیت رهبری دینی، تشخیص جبهه حق و ضرورت بصیرت اجتماعی در شرایط معاصر تأکید کرد.

بخش بین‌المللی و اسپانیایی‌زبان نشست نیز با حضور و سخنرانی شماری از اندیشمندان و فعالان فرهنگی ادامه یافت. در این بخش، دکتر سهیل اسعد از آرژانتین به‌صورت برخط سخنرانی کرد و به نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات جهانی و اهمیت آن در رخدادهای اخیر پرداخت. وی با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در معادلات امروز، این مسیر را در امتداد میراث فکری امام خمینی(ره) و تداوم آن در رهبری انقلاب ارزیابی کرد.

همچنین دکتر زهره ربانی در سخنانی، غدیر را نه صرفاً یک واقعه تاریخی، بلکه منطقی زنده برای فهم تحولات امروز ایران توصیف کرد و بر پیوند میان ولایت، هدایت، مقاومت اجتماعی و هویت ایمانی تأکید داشت. وی تحولات اخیر را در افقی فراتر از تحلیل‌های صرفاً سیاسی مورد بررسی قرار داد و نقش غدیر را در تبیین این روندها مهم دانست.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالکریم پاز از آرژانتین نیز در سخنان خود ضمن پرداختن به مسئله غدیر، به رخدادهای اخیر و برخی شبهات مطرح‌شده پیرامون تحولات اجتماعی و سیاسی پرداخت. وی غدیر را پشتوانه‌ای برای تشخیص، آگاهی و کنش مسئولانه در میدان اجتماعی دانست و بر ویژگی‌هایی همچون بصیرت، شجاعت و استقامت ملت ایران تأکید کرد.

استاد سمیه ربانی نیز در بخش دیگری از این برنامه به نقش بانوان در تحولات اخیر پرداخت و این نقش‌آفرینی را در نسبت با مکتب غدیر و هویت زن مسلمان تبیین کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان، بر حضور مؤثر و تمدن‌ساز آنان در عرصه‌های مختلف تأکید داشت.

در بخش فرهنگی این نشست نیز الهام نظمی، شاعر کشورمان، شعری در توصیف غدیر و پیام آن برای مخاطبان آمریکای لاتین قرائت کرد و سپس ترجمه اسپانیایی این اثر توسط یکی از حاضران از پاناما برای شرکت‌کنندگان ارائه شد. همچنین در خلال برنامه، کلیپ‌ها، نماهنگ‌ها و آثار چندرسانه‌ای از تولیدات مؤسسه حضرت زینب(س) برای مخاطبان پخش شد که در میان آن‌ها، اثر جدید واحد هوش مصنوعی مؤسسه به با مدیریت حجت‌الاسلام امیرحسین عارف نیز به نمایش درآمد.

نشست بین‌المللی «نقش جریان غدیر در وقایع امروز» با هدف بازخوانی غدیر در نسبت با مسائل روز، تقویت ارتباطات فرهنگی و معرفتی با مخاطبان فرامرزی و ایجاد بستری برای گفت‌وگوی دینی با جوامع اسپانیایی‌زبان برگزار شد و تلاش داشت پیام غدیر را در قالبی تحلیلی، فرهنگی و بین‌المللی به مخاطبان خود منتقل کند.

