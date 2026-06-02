به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر طاهرینیا در جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که با موضوع بررسی آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها برگزار شد، اظهار داشت: آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی دارای اهمیت ویژهای است و ضرورت بازنگری و بهروزرسانی آن بیش از گذشته احساس می شود. هرچند در مقاطع مختلف اصلاحاتی در آن صورت گرفته، اما برخی فرآیندهای تکمیلی آن به سرانجام نرسیده بود.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به روند تدوین نسخه جدید آییننامه خاطرنشان کرد: پس از بررسیهای انجامشده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، پیشنهادهای متعددی ارائه شد و بر اساس آن، یازده اصل محوری برای بازنگری آییننامه تعریف و مبنای کار قرار گرفت.
وی مسئلهمحوری، توجه به نیازهای کشور، نقشآفرینی علم و فناوری در پیشرفت جامعه و توجه به واقعیتهای میدانی را از مهمترین اصول این بازنگری برشمرد و گفت: در این فرآیند، مراکز مختلف علمی و تخصصی پیشنهادهای خود را ارائه کردند و بخش علوم انسانی نیز در تعامل با شورای تحول و ارتقای علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
طاهرینیا ادامه داد: برای ساماندهی بهتر مباحث، آییننامه در چند فصل طراحی شد؛ فصل علوم انسانی، فصل سلامت، بخش مشترک میان همه حوزهها و همچنین فصل اختصاصی سایر رشتههای علمی که هر یک با مشارکت نهادهای مرتبط تدوین و در دست بررسی است.
وی با اشاره به طرح موضوع در جلسات ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این جلسات علاوه بر ارائه چارچوبها و اصول یازدهگانه، دغدغهها و نگرانیهای اعضا نیز مطرح شد و در ادامه پس از بحث و بررسیهای کارشناسی، جمعبندی لازم صورت خواهد گرفت و پس از تایید در شورای مربوطه، تصویب و بررسی نهایی آن در شورای معین دنبال خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر استقبال از دیدگاههای کارشناسی و اصلاحی بیان داشت: با رویکردی مبتنی بر تعامل و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران، از تمامی پیشنهادها و نقدهای سازنده استقبال میکنیم و تلاش داریم راهکارهای عملی برای رفع مسائل و ارتقای هرچه بیشتر این آییننامه ارائه شود.
