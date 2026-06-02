فعالیت ویژه هادیان کریمه اهل‌بیت(س) در دهه امامت و ولایت

۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۲
روحانیان خادم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با عنوان هادیان کریمه در طول دهه امامت و ولایت با استقرار در ورودی‌های حرم مطهر به زائران و مجاوران خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۶۰ نفر از طلاب و روحانیون آموزش‌دیده حوزه علمیه قم در قالب هادیان کریمه اهل‌بیت(س) از عید قربان تا غدیر به‌صورت ویژه به فعالیت تبلیغ چهره‌به‌چهره می‌پردازند.

فعالیت هادیان کریمه اهل‌بیت(س) در طول دهه امامت و ولایت هر روز از دو ساعت قبل تا دو ساعت بعد از اذان ظهر و همچنین از دو ساعت قبل تا دو ساعت بعد از اذان مغرب در تمام مبادی ورودی حرم بانوی کرامت است.

همچنین خاطرنشان می‌شود دفاتر ثابت پاسخگویی مسائل شرعی، اعتقادی و تصحیح قرائت نماز نیز در دفتر مرکزی واقع در هشتی ورودی شبستان امام خمینی(ره) از سمت صحن صاحب‌الزمان(عج)، شبستان نجمه خاتون، مسجد بالاسر و حجره ۱۹ صحن امام رضا علیه‌السلام و میزهای سیار پاسخگویی واقع در ورودی ۸ حرم مطهر و باب‌السلام در این ایام مشغول به فعالیت هستند.

