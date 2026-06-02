به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی (مدظله العالی)، در دیدار دکتر محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با قدردانی از تلاش‌های رئیس‌جمهور محترم و اعضای دولت در تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ تحمیلی، بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به مردم و نظارت جدی بر بازار تأکید کردند.

معظم‌له با تشکر از تلاش‌های دکتر پزشکیان و اعضای دولت اظهار داشتند: در دوران جنگ تحمیلی اخیر، دولت توانست با مدیریت مناسب، از بروز کمبود کالاهای اساسی جلوگیری کند و مردم با مشکلات جدی در این زمینه مواجه نشدند. همچنین آقای دکتر پزشکیان با اخلاص و جدیت برای رفع مشکلات و نواقص موجود تلاش می‌کند که این امر شایسته تقدیر است.

ایشان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم افزودند: امروز گرانی به زندگی مردم آسیب زده است. هرچند کشور در شرایط خاص قرار دارد، اما بخش قابل توجهی از مشکلات موجود با نظارت دقیق و مدیریت صحیح قابل حل است. متأسفانه در حال حاضر نظارت کافی بر قیمت‌ها و کنترل بازار مشاهده نمی‌شود و مردم از این وضعیت رنج می‌برند.

این مرجع تقلید با اشاره به شرایط مستأجران و فصل نقل و انتقالات خاطرنشان کردند: در مقطع کنونی که زمان جابه‌جایی و نقل‌وانتقال مسکن فرا رسیده است، لازم است مسئولان برای حل مشکلات اجاره‌نشینان تدابیر مناسبی اتخاذ کنند و از فشارهای مضاعف بر این قشر بکاهند.

حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی (مدظله العالی) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکرات، تصریح کردند: ما نسبت به آمریکا بی‌اعتماد هستیم، اما به مذاکره‌کنندگان کشورمان اعتماد داریم. باید اصول «عزت، حکمت و مصلحت» که مورد تأکید رهبر شهید بوده است، مورد توجه قرار گیرد و خطوط ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری به‌دقت رعایت شود. همچنین در برابر هرگونه تجاوز و زیاده‌خواهی دشمن باید پاسخ مناسب داده شود و عزت کشور و ملت حفظ گردد.

وحدت ملی؛ اولویت نخست کشور

معظم‌له همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرده و گفتند: هیچ‌کس نباید سخن یا اقدامی که موجب اختلاف و تفرقه در جامعه شود، انجام دهد. امروز اولویت نخست کشور حفظ وحدت ملی و جلوگیری از اختلاف است. سیاست‌های کلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم می‌شود و مسئولان وظیفه اجرای آن را بر عهده دارند. مردم نیز همواره با حضور آگاهانه و پرشور خود از نظام جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند و این حمایت را از آغاز جنگ تاکنون در صحنه‌های مختلف به اثبات رسانده‌اند از این رو حفظ انسجام ملی یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست.

معظم‌له در پایان با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم اظهار داشتند: قم به دلیل موقعیت ممتاز علمی و دینی خود، همواره مورد توجه جهان اسلام بوده و محل رفت‌وآمد شخصیت‌ها و زائران از کشورهای مختلف است؛ از این‌رو باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد. البته استاندار محترم قم، جناب مهندس بهنامجو، اقدامات و تلاش‌های ارزشمندی در این زمینه انجام داده‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

در ابتدای این دیدار دکتر محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور گزارشی از اقدامات و برنامه‌های مهم و کلان دولت به ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.

...............

پایان پیام/