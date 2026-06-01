ارتقای اعضای هیئت علمی باید در خدمت حل مسائل کشور و تحقق مرجعیت علمی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و هشتاد و دومین مجمع شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی، با حضور اعضا، صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف نسخه پیشنهادی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت بازنگری در شاخص‌های ارتقای علمی متناسب با نیازهای کشور و تحولات عرصه علم و فناوری تأکید کردند.

اعضای مجمع با اشاره به رویکردهای جدید این آیین‌نامه، مسئله‌محوری را از مهم‌ترین ویژگی‌های آن برشمردند و خاطرنشان کردند که نظام ارتقای علمی باید از مقاله‌محوری صرف عبور کرده و به سمت حل مسائل و نیازهای کشور در حوزه های مختلف و چالش‌های واقعی کشور حرکت کند. در این چارچوب، توجه به فناوری، نوآوری، اثرگذاری اجتماعی، خانواده‌محوری و ترویج جریان ملی دانش مبتنی بر ظرفیت‌ها و نیازهای بومی از جمله محورهای مورد توجه در نسخه پیشنهادی عنوان شد.

در این نشست همچنین بر ضرورت حمایت از طرح‌های پژوهشی مسئله‌محور، گسترش پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و توجه به نقش اعضای هیئت علمی در حل مسائل کشور تأکید شد. حاضران معتقد بودند ارزیابی فعالیت‌های علمی باید فراتر از شمار مقالات بوده و میزان تأثیرگذاری پژوهش‌ها در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و فناورانه را نیز در بر گیرد.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده، توجه به جایگاه علوم انسانی در نظام ارتقای علمی بود. کارشناسان حاضر با اشاره به تفاوت ماهوی علوم انسانی با علوم پایه و مهندسی، خواستار طراحی شاخص‌های متناسب با اقتضائات این حوزه شدند. همچنین بر اهمیت شاگردپروری بر پایه استادمحوری، تربیت نیروی انسانی متعهد و اثرگذار، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و حمایت از تولید آثار علمی و فکری تأکید شد.

شرکت‌کنندگان در این مجمع، نقش دانشگاه در تربیت نسل تمدن‌ساز را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت پیوند میان آموزش، پژوهش، اخلاق علمی و مسئولیت اجتماعی تأکید کردند.

در پایان این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا، رئیس شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اهمیت این آیین‌نامه گفت: حرکت در مرزهای دانش و توسعه تحقیقات علمی ضروری است، اما انتظار می‌رود مراکز علمی و حوزوی علاوه بر پژوهش در دانش‌های موجود، به سمت نوآوری، ایده‌پردازی و افق‌گشایی علمی نیز گام بردارند.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نظام ارتقای اعضای هیئت علمی باشد، افزود: امروز فرصت مناسبی برای اصلاح و تکمیل این سازوکار فراهم شده است و باید از این ظرفیت برای تقویت مرجعیت علمی، حل مسائل کشور و ارتقای جایگاه علم بهره گرفت. رئیس شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای آیین‌نامه تأکید کرد و گفت: موفقیت این سند در گرو اجرای صحیح، تدریجی و هوشمندانه آن خواهد بود.

..............

پایان پیام