به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره فرهنگی خواهران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از تمدید مهلت ثبتنام دورههای رسانهای «روضا» ویژه دختران تا ۱۵ مرداد خبر داد.
این دورهها شامل کارگاههای تخصصی و کاربردی با حضور اساتید مجرب در حوزههای تولید محتوا با هوش مصنوعی، طراحی سایت با وردپرس، عکاسی حرفهای، خبرنگاری حرفهای و مستندسازی است.
ظرفیت دورهها محدود بوده و علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند از طریق لینکهای زیر اقدام کنند:
- تولید محتوا با هوش مصنوعی: astanehmehr.amfm.ir/ai-workshop-1405
- طراحی سایت با وردپرس: astanehmehr.amfm.ir/wordpress-workshop-1405
- عکاسی حرفهای: astanehmehr.amfm.ir/photography-workshop-1405
- خبرنگاری حرفهای: astanehmehr.amfm.ir/journalist-workshop-1405
- مستندسازی: astanehmehr.amfm.ir/documentary-workshop-1405
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با آیدی پشتیبان @fmh_77 در ارتباط باشند.
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