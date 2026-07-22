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مهلت ثبت‌نام دوره‌های رسانه‌ای «روضا» ویژه دختران تمدید شد

۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰
کد مطلب: 1843588
مهلت ثبت‌نام دوره‌های رسانه‌ای «روضا» ویژه دختران تمدید شد

ثبت‌نام دوره‌های رسانه‌ای «روضا» ویژه دختران علاقه‌مند به تولید محتوا، عکاسی، فیلم‌برداری، طراحی و رسانه در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها تا 15 مردادماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره فرهنگی خواهران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از تمدید مهلت ثبت‌نام دوره‌های رسانه‌ای «روضا» ویژه دختران تا ۱۵ مرداد خبر داد.

این دوره‌ها شامل کارگاه‌های تخصصی و کاربردی با حضور اساتید مجرب در حوزه‌های تولید محتوا با هوش مصنوعی، طراحی سایت با وردپرس، عکاسی حرفه‌ای، خبرنگاری حرفه‌ای و مستندسازی است.

ظرفیت دوره‌ها محدود بوده و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق لینک‌های زیر اقدام کنند:

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با آیدی پشتیبان @fmh_77 در ارتباط باشند.

مهلت ثبت‌نام دوره‌های رسانه‌ای «روضا» ویژه دختران تمدید شد

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